Campeonato Amazonense de Judô reúne mais de 500 atletas na Arena Amadeu Teixeira

Além da competição estadual, evento contou com Festival Kids de Judô com atletas de 3 a 8 anos

Manaus (AM) – Com mais de 500 atletas, a Arena Amadeu Teixeira sediou a 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Judô, no sábado (21), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O objetivo da competição é preparar os atletas para competições nacionais, além de contar pontos no ranking da modalidade.

“O judô é uma modalidade popular e olímpica, capaz de movimentar uma quantidade significativa de competidores. O governador Wilson Lima vem investindo em todas as camadas do esporte para incentivar atletas da base ao alto rendimento e, com isso, estaremos à disposição para recebermos campeonatos em nossas praças e identificar grandes talentos”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O evento faz parte do calendário oficial da Federação de Judô do Amazonas (Fejama).

Ao longo do ano, cinco etapas serão realizadas buscando sempre selecionar os melhores atletas para representar o Amazonas em torneios nacionais.

Para o presidente da Fejama, David Azevedo, a primeira etapa do campeonato estadual foi de suma importância para todas as categorias.

“Conseguimos reunir iniciantes, veteranos, graduados, além do Festival Kids, que contou com mais de 100 crianças de 3 a 8 anos. Isso só mostra o quanto o judô amazonense está crescendo. O apoio da Faar em nossos eventos é fundamental, desde os nossos treinos no dojô da Vila Olímpica até a estrutura para receber os atletas aqui na Arena Amadeu Teixeira”, ressaltou David Azevedo, presidente da Fejama.

Atletas do Festival Kids – Divulgação

No resultado geral por equipes, a Associação de Pais e Alunos de Judô do Amazonas (Acopajam) e o Clube Administrativo Esporte e Cultura (Caec/Kaizen) se destacaram na competição colocando mais de 50 atletas no pódio, nas mais diversas categorias.

Participando da etapa estadual pela primeira vez, disputando a categoria Graduados, o atleta faixa marrom, Guilherme Queiroz, de 16 anos, conquistou a primeira colocação na competição e já almeja futuros campeonatos.

“Estou muito feliz por esse resultado, eu me dediquei e consegui meu objetivo. Meu foco é chegar aos campeonatos brasileiros e conquistar muitos títulos representando o Amazonas”, comentou o atleta.

Guilherme Queiroz, atleta faixa marrom – Rudson Renan/Faar

*Com informações da Agência Amazonas

