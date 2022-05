Vestibular Macro da Fametro acontece nesta quinta-feira (26)

Manaus (AM) – O vestibular Macro do Centro Universitário Fametro vai acontecer nesta quinta-feira (26), às 19h. A prova pode ser realizada em dois formatos: presencial ou on-line. As inscrições são gratuitas e terminam às 17h desta quinta-feira pelo site https://fametro.edu.br/.

A Fametro tem nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), índice considerado de excelência na avaliação feita pelo Ministério da Educação (MEC) sobre a qualidade de todos os cursos de graduação e pós-graduação da instituição de ensino. As notas vão de 1 a 5.

“É a chance de estudar em uma das melhores instituições avaliadas pelo MEC na Região Norte, com diversos cursos que alcançaram nota máxima 5, como Direito, Psicologia, Turismo, entre outros. A Fametro busca sempre proporcionar excelência a seus alunos”, declara a reitora Maria do Carmo Seffair.

Além do vestibular, os candidatos ainda têm outras formas de ingresso na Fametro, como transferência de outras instituições, pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e portadores de diploma de graduação. Se a seleção for por meio da nota do Enem, o estudante poderá aproveitar os pontos obtidos em uma das provas dos dois últimos anos.

Locais de prova

As provas presenciais serão nas unidades Sede (Av. Constantino Nery, 3000, Chapada); Zona Leste (Av. Autaz Mirim, 8565, Tancredo Neves); Zona Norte (Av. Margarita, 5, Nova Cidade); Zona Sul (Av. Castelo Branco, 429, Cachoeirinha); e nos municípios do interior, unidades de Tefé (Rua Otaviano Melo, 238, Centro); Coari (Rua Independência, 220, Centro); Parintins (Rua Paraíba, 3468, Itaúna I); Manacapuru (Av. Manuel Urbano, 2771, Monte Cristo); Itacoatiara (Rua Monsenhor Joaquim Pereira, 84, Centro); Boa Vista, em Roraima (Rua Capitão Franco de Carvalho, 195, São Francisco) e Santarém, no Pará (Av. Mendonça Furtado, 3016, Fátima).

Os candidatos que optaram pela modalidade da prova on-line receberão as orientações pelo site www.fametro.edu.br ou por e-mail.

Cursos oferecidos

No total, são oferecidas vagas para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina. Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão da Qualidade, Gastronomia, Gestão de Produção Industrial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão de Logística, Segurança no Trabalho, Jornalismo, Marketing, Medicina Veterinária, Odontologia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Radiologia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Turismo.

Prova Agendada

Após o período de matrícula do Vestibular Macro, o Centro Universitário realizará provas agendadas (vestibular imediato), com inscrições a partir do dia 30 de maio. As provas serão de segunda a sexta, nos horários de 9h, 15h e 19h, até o encerramento das vagas.

A Fametro

A Fametro atua há quase 20 anos no campo da educação e, no Amazonas, está presente em Manaus, Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé, Coari, Beruri, Urucará, Novo Airão, Maués, Iranduba, Careiro, Autazes, Humaitá, Codajás, Manicoré e Manacapuru. A instituição também tem unidades em Santarém (Pará), em Boa Vista (Roraima), Rio Branco (Porto Velho) e no Distrito Federal.

Consolidada no setor da educação, tem como um de seus legados a responsabilidade social com os locais onde atua ao oferecer serviços para a comunidade local, como clínicas para Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Escritório Social e Núcleo de Práticas Jurídicas.

*Com informações da assessoria

