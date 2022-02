Força-Tarefa da Prefeitura acelera vacinação de crianças em Manaus

Buscando garantir segurança ao retorno às aulas, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semsa, intensifica neste final de semana a campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos em toda a capital do Estado.

A Força-Tarefa da secretária Shádia Fraxe quer imunizar ao menos 20 mil crianças em quatro dias para dar tranquilidade à volta às aulas presenciais na rede municipal a partir da próxima segunda-feira (14).

Neste sábado (12), haverá 17 pontos de vacinação para as crianças de 5 a 11 anos em locais estratégicos da cidade. Em parceria com a Seduc, haverá locais de vacinação em cinco unidades de ensino da rede estadual.

IPVA reduzido

Como havia prometido, o governador Wilson Lima decretou ontem a redução de 20% do valor do IPVA, beneficiando 490 mil proprietários de veículos no Amazonas.

A medida compensa os prejuízos dos proprietários com a elevação do valor médio do imposto em nível federal.

Conforme o titular da Sefaz, Alex Del Giglio, o desconto concedido pelo governador vai cobrir, na prática, um aumento de 25%, que é superior à subida de preços.

“Quem já pagou o imposto, seja em cota única ou em parcelamento, passa a ficar com crédito tributário para ser usufruído ano que vem”, explica Giglio.

Quinta geração

Projeto de lei, de autoria do deputado Adjuto Afonso (PDT), pretende viabilizar tecnologias de conectividade digital pela chegada de tecnologia 5G, visando contribuir para o desenvolvimento da economia digital da indústria 4.0, comércio e serviços no Amazonas.

Segundo o parlamentar, a nova tecnologia proporcionará maior alcance e velocidade na interconexão entre dispositivos eletrônicos, possibilitando a evolução da chamada “internet das coisas”.

Foguetório punido

Nas redes sociais há muitos elogios à Polícia Milita pela ação rápida na repressão à ousadia do Comando Vermelho cujos membros, na quinta-feira (10), promoveram um foguetório na cidade em apologia ao crime.

A PM prendeu 50 indivíduos vinculados ao CV que comemoravam o aniversário da organização criminosa com o foguetório fora de época.

CMM notificada

Finalmente ontem o TRE-AM conseguiu notificar a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para dar posse a Gilmar Nascimento na vaga do vereador Sandro Maia, cassado por crime eleitoral.

A notificação foi recebida pelo presidente em exercício da Casa, vereador Wallace Oliveira (Pros), que prometeu dar celeridade à posse nos próximos dias.

De olho na Aleam

Ex-vereador em Parintins e ex-deputado estadual, Valdenor Cardoso, o Bolacha, atualmente comandando o IDAM, vai tentar retornar à Assembleia Legislativa nas eleições deste ano.

A convite do governador Wilson Lima e do deputado federal Saullo Vianna, Bolacha quer repetir a façanha dos anos 90 quando se elegeu deputado com votação histórica no Baixo Amazonas.

Floresta desmatada

Segundo números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Amazônia apresentou novo recorde de desmatamento entre os dias 1º e 31 de janeiro, quando 430 quilômetros quadrados de floresta nativa foram destruídos.

A situação mais crítica abrange os Estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará.

Açaí norte-americano

Enganam-se aqueles que acreditam que o açaí é uma patente brasileira e amazônica segura. No Twitter, o chef paraense Thiago Castanho confessou-se estarrecido ao participar de um evento internacional em que o açaí foi divulgado como um produto de origem norte-americana.

Segundo o portal de notícias Ver-O-Fato, em Belém a postagem de Thiago está causando indignação e revolta.

“Triste é ver mais uma vez nosso patrimônio cultural gastronômico usurpado pelos gringos. Por isso é tão importante lutarmos pelos selos de indicação geográfica para os nossos produtos“, lamentou o chef no Twitter.

Corrida do ouro

Em artigo publicado no Correio Braziliense e no Estado de Minas, o jornalista Luiz Carlos Azedo classificou de “corrida do ouro” as federações e fusões de partidos que ocorrem em Brasília.

Segundo ele, deputados e senadores aproveitam a oportunidade de federações e fusões para se perpetuarem nos mandatos, como se pode ver no caso das bilionárias “emendas de relator”, também chamadas de “orçamento secreto”, da ordem de R$ 16,2 bilhões.

Mais absurdos

Luiz Carlos Azedo cita também o absurdo das emendas individuais (R$ 10,5 bilhões) e de bancada (R$ 5,7 bilhões).

Ele cita, ainda, o aumento do Fundo Eleitoral para R$ 5,7 bilhões, recursos que os partidos, fortalecidos em federações e fusões, vão concentrar nas mãos dos parlamentares com mandatos, que, assim, desequilibrarão a disputa eleitoral deste ano contra seus concorrentes, impedindo a renovação no Congresso.

Desrespeito

Além dos preços abusivos, os supermercados da cidade de Manacapuru infringem os protocolos sanitários vendendo alimentos estragados à população.

Segundo denúncias de internautas, os estabelecimentos conservam mal os produtos, revoltando os consumidores.

“As prateleiras estão cheias de baratas, e ratos também passeiam nos supermercados”, disse um internauta ao apelar para que a Vigilância Sanitária do município tome providências antes que o problema se agrave na cidade.

Guarda Municipal

Tramita na Câmara Federal projeto de lei, de autoria do deputado Nereu Crispim (PSL-R|S), que permite que a Guarda Municipal possa lavrar termo circunstanciado, com posterior encaminhamento à autoridade policial competente.

O termo circunstanciado é o documento que registra crimes de menor potencial ofensivo (pena máxima de até 2 anos). A competência para julgar esses crimes é dos Juizados Especiais Criminais.

Disque-denúncia da SSP

Com o objetivo de estimular o cidadão a participar cada vez mais das ações de segurança pública, a SSP-AM ganhou reforço e passou a contar com mais uma ferramenta para receber denúncias da população.

O disque-denúncia da SSP-AM agora possui um perfil na rede social Instagram. A população pode seguir por meio do @denunciassp181.

