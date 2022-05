Amazonas FC premia torcedores em jogo contra o São Raimundo- RR

Manaus (AM) – Válido pela sétima rodada da Série D do Brasileiro, ocorre neste domingo (29) o jogo do Amazonas FC contra o São Raimundo-RR, às 15h (16h de Brasília), no estádio da Colina, em Manaus. O time amazonense divulgou os valores dos ingressos e anunciou algumas premiações para quem comparecer no apoio ao time.

As vendas dos ingressos para a partida iniciam somente no dia do jogo e ocorrem a partir de 13h, na bilheteria do estádio da Colina. Os ingressos estão nos valores de R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira). Caso o torcedor não seja beneficiário da meia-entrada, pode adquirir a meia-solidária ao levar 1kg de alimento não perecível.

De acordo com o clube, a renda e os alimentos arrecadados durante a partida serão doados aos ribeirinhos atingidos pela cheia.

Além disso, na compra do ingresso, os primeiros 2 mil torcedores ganham um voucher para concorrer a uma moto Honda CG 125 e durante o jogo também terá a distribuição de 50 camisas oficiais do clube.

Atualmente, o Onça Pintada, lidera o grupo 1 da Série D com 14 pontos, enquanto o Mundão ocupa a quinta posição, com oito pontos.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Seleção Brasileira se apresenta em Seul, na Coreia do Sul

“Rei do Ringue” conta com disputas de cinturões neste final de semana em Manaus

Comitê Olímpico minidocumentários com atletas do Hall da Fama