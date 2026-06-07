TROCA NA LISTA

Torcedores lamentaram a ausência de Wesley na Copa do Mundo e repercutiram a convocação de Éderson para a vaga aberta na Seleção.

A convocação de Éderson para a Seleção Brasileira após o corte de Wesley repercutiu nas redes sociais neste domingo (7). Entre mensagens de apoio ao lateral-direito e dúvidas sobre o substituto escolhido por Carlo Ancelotti, o assunto rapidamente ganhou destaque entre os torcedores.

Wesley deixou a lista da Copa do Mundo após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória do Brasil sobre o Egito, em amistoso disputado no sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos.

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Grande parte dos internautas lamentou a ausência do jogador de 22 anos, que disputaria sua primeira Copa do Mundo. Muitos destacaram o momento emocionante vivido pelo lateral nos últimos meses e demonstraram solidariedade após a confirmação da lesão.

Ao mesmo tempo, a convocação de Éderson também chamou atenção nas redes sociais. Por isso, diversos torcedores afirmaram não conhecer o meio-campista da Atalanta, da Itália, e passaram a buscar informações sobre a trajetória do jogador.

Aos 26 anos, Éderson atua no futebol italiano desde 2022 e, desde então, se consolidou como um dos destaques da Atalanta. Além disso, o volante vive a expectativa de uma possível transferência para o Manchester United na próxima janela de transferências.

Agora, com a mudança na lista da Seleção, Éderson embarca para os Estados Unidos e passa a integrar o grupo comandado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo.

Reações nas redes sociais

A lesão de Wesley gerou uma onda de mensagens de apoio nas redes. Enquanto muitos lamentaram a ausência do lateral, outros demonstraram surpresa com a escolha de Éderson para ocupar a vaga aberta no elenco. Além disso, vários internautas admitiram que não conheciam o volante e passaram a comentar sobre sua convocação.



Veja algumas das principais reações:

Fico extremamente triste com notícias assim, pois é um sonho interrompido de jogar sua primeira copa do mundo. Muitas forças para o Wesley, esperamos no hepta em 2030 https://t.co/pMLpxHZiRO — Gabriel Salu (@GabrielSalu10_) June 7, 2026

🚨 URGENTE!



CBF informa que o lateral-direito Wesley está cortado da Copa do Mundo por causa da lesão. O volante Éderson será o substituto.



📸 Rafael Ribeiro/CBF | Atalanta pic.twitter.com/PpRHfw5wYm — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 7, 2026

Perdemos nosso melhor lateral direito existente

Simples assim rpzd pic.twitter.com/QFoXTaqnr6 — 𝐁𝐫𝐞𝐧𝐨 ᶜᵉᶜ🦊 (@BrenoMateus_BM) June 7, 2026

Logo na primeira Copa dele, Wesley não merecia isso pic.twitter.com/nVCinR70rX — CFD – Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) June 7, 2026

E vamos de Danilo na lateral pic.twitter.com/8kaRJmhacC — Burro_da_bola (@BurroDaBola) June 7, 2026

OFICIAL: WESLEY CORTADO DA SELEÇÃO BRASILEIRA APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA! EDERSON CONVOCADO NO LUGAR! — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 7, 2026

Ederson goleiro? Que Ederson??? — Luciano lara (@LtlaraLuciano) June 7, 2026

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