Crianças ribeirinhas assistirão ópera no Teatro Amazonas

Manaus (AM)- Crianças de comunidades ribeirinhas vão assistir, pela primeira vez, a uma ópera no Teatro Amazonas. O espetáculo de marionetes “Onheama”, ópera de João Guilherme Ripper, vai ser apresentado neste domingo (29), às 11h, para 28 crianças da comunidade Nossa Senhora do Livramento, no rio Tarumã.

A programação faz parte do 24º Festival Amazonas de Ópera (FAO) e o acesso do público é gratuito. Levar o encanto das marionetes da ópera “Onheama” para o interior do Estado é um dos objetivos do FAO, conforme o secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz.

Ele destaca que o projeto esteve em quatro municípios e mais de 1.500 quilômetros foram percorridos pelos artistas nesta tour por rios e estradas.

“É uma sementinha de valorização cultural que estamos plantando e dar essa oportunidade a crianças do interior e de comunidades ribeirinhas é gratificante”, afirma o secretário.

Um dos idealizadores do projeto, o conselheiro estadual de cultura da categoria Artes Visuais, Michell Mello, conta que foram selecionados para o passeio crianças e adolescentes envolvidos em projetos de fotografia. “Trazer crianças de uma área ribeirinha para conhecer o Festival de Ópera é um intercâmbio cultural”, define o conselheiro.

A ópera

Crianças e adolescentes, com idade de 7 a 17 anos, vão conhecer a história do jovem guerreiro indígena Iporangaba, que recebe uma missão de resgatar Guaraci, o sol, engolido pela onça Xivi. A história, inspirada no fenômeno do eclipse solar, é uma ópera adaptada para o teatro de marionetes. Nessa aventura, Iporangaba conta com a ajuda do Boto-Cor-de-Rosa e da Iara, seres encantados da mitologia amazônica.

O FAO segue até 31 de maio, na capital e interior. A programação conta com atrações gratuitas e, para as obras pagas, os ingressos estão à venda em www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento. A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior. As estreias das óperas vão ser transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da @culturadoam.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Michael Dantas (Onheama) e Michell Mello (Livramento)

Edição Web: Bruna Oliveira

