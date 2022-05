Museus locais recontam a história do povo “Amazônida”

O Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente no dia 18 de março

MUSEUS DO AM

Manaus (AM) – Responsáveis por preservar a história e a cultura da humanidade, os museus permitem com que o público revisitem o passado. No Amazonas, uma das melhores formas de conhecer a cultura e a riqueza presente no Estado é por meio dos museus.

O Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente no dia 18 de março, foi criado com o intuito de incentivar a população para visita nos espaços.

Atuando como artista visual há 32 anos e à frente dos museus da capital amazonense há 17 anos, Turenko Beça, destaca que quando assumiu o Departamento de Museus da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), resolveu fazer uma especialização em museologia e patrimônio para compreender melhor a dimensão do que é o espaço tão importante para a cultura.

Foto: Marcelo Ramos/ AjuriArtes

“O museu reflete o que é a própria sociedade, ele é um espaço de educação informal, onde você vai ter representado todas as possibilidades em que as pessoas se sintam representadas por aquele acervo. O museu é uma questão coletiva, eles trazem toda a cultura de um lugar, desde os aspectos mais comuns e cotidianos, até os artísticos e culturais”, destacou.

Conforme o artista virtual, ainda é importante ressaltar a valorização dos museus pela população amazonense na atualidade, por serem pontos de suma importância para a cultura, para o turismo e para a economia criativa.

“Quando as pessoas chegam nos lugares, elas vão aos museus para poder perceber um pouco do que é aquela sociedade onde eles estão inseridos, tanto em relação ao patrimônio material quanto em relação ao imaterial”.

A programação da 20ª Semana Nacional dos Museus, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), teve início no último dia 16 de maio e segue até hoje (22). Nas atividades que acontecem no evento estão: shows, teatro, seminários, cinema, visitas mediadas, lançamentos de livro, workshops, entre outras.

Para incentivar a visita da população amazonense, principalmente durante 20ª Semana Nacional dos Museus, o artista Turenko Beça destacou a importância dos amazônidas de conhecerem a história da sua própria origem.

“Conheçam a si mesmos nos museus. Veja de onde viemos, o que somos e para onde estamos indo. Venham todos participar e experiência as programações que ocorrerão na 20ª Semana nacional de Museus! No portal da Cultura pode-se ter mais informações”, pontuou.

Para todos os gostos e idades, há diversas programações para amazonenses e turistas.

Confira a programação:

Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Praça Heliodoro Balbi, s/n – Centro)

Museu da Imagem e do Som do Amazonas (foto: Michael Dantas)

Dia 22 (domingo, das 09h às 16h)

Exibição de filme: Os filmes escolhidos retratarão a perseverança, a força de vontade, para sempre alcançar os objetivos e nunca desistir. Livre para todas as idades;

Visita Mediada: Para turistas e visitantes, quando será apresentada a história das fotografias do museu aos visitantes. Poderão ser apreciadas as máquinas fotográficas e filmadoras do museu;

mais informações: [email protected] ou pelos telefones:(92) 3631-3632 / (92) 3631-6047

Palácio da Justiça (Praça Heliodoro Balbi, s/n – Centro)

Até o dia 25 de junho

Exposição Respeitai a Natureza, Respeitais os Povos: Diários de viagem – Fotografias do Rei Leopoldo III, Brasil 1962 – 1964

Museu da Arqueologia (Praça Heliodoro Balbi, s/n – Centro)

Dia 22 (domingo, das 09h às 16h)

Visita mediada: para turistas e visitantes, onde eles poderão ver principalmente os artefatos arqueológicos indígenas;

Museu de Manaus (Rua Gabriel Salgado, s/n – Centro Histórico)

Museu de Manaus (foto: Alex Pazuello/Semcom)

Dia 22 (domingo, 09h às 14h)

Oficina: “Iconografia através das janelas do centro histórico de Manaus.”Desenho das janelas de Manaus, com Suany Ximenes.

Local: Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista – Rua Monsenhor Coutinho – Praça do Congresso;

mais informações: [email protected] ou pelos tel: (92) 3215-3473 e (92) 3215-2127

Museu de Numismática Bernardo Ramos (Praça Heliodoro Balbi, s/n – Centro)

Museu de Numismática Bernardo Ramos (Foto: Michael Dantas)

Dia 22 (domingo, das 09h às 16h)

Visita mediada: Os turistas e visitantes, farão uma visita através do

tempo, percorrendo os continentes, onde conhecerão dinastias, reinados e a economia de vários povos. Tudo isso através do acervo de numismática.

mais informações: [email protected] ou pelos telefones: (92) 3631-3632 / (92) 3631-6047

Museu do Homem do Norte (Avenida Silves, 2222 – Bola da Suframa – Distrito Industrial)

Dia 22 (domingo, das 09h às 16h)

Exibição de filme: Os filmes terão o cunho motivacional, de superação, pois todos nós somos vencedores nesse período tão difícil;

Até o dia 22 de maio

Exposição Manaus 350 Contemporânea

Até o dia 17 de julho

Exposição: Omnes Matres – De todos para todas as mães

Visita mediada: Os condutores do museu estarão vestidos com roupas de época, para o atendimento de turistas e visitantes;

mais informações: [email protected] ou pelo telefone: (92) 3631-3632

Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546 – Centro)

Até o dia 12 de junho

Exposição Amattores – Lira dos 20 anos (na sala anexa a Antonio Bittencourt)

Museu do Seringal Vila Paraíso (São João Afluente do Tarumã Mirim, s/n – Zona Rural)

Dia 22 (domingo, das 09h às 15h)

Visita mediada: Os turistas e visitantes farão um passeio pela casa do

dono do seringal, pelo tapiri de defumação da borracha, trilhas, igreja do seringal, entre outros.

Mais informações: [email protected] ou pelos telefones: (92) 3631-3632 e (92) 3631-6047

Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, s/n – Centro)

Teatro Amazonas (foto: Michael Dantas)

Dia 22 (domingo, das 08 às 17h)

Lançamento – Gravação: A comunicação visual no Teatro Amazonas: a memória dos espetáculos apresentados na Casa de Ópera. A evolução histórica, preservação e conservação da memória teatral por meio do acervo;

Até o dia 5 de junho

Mostra FAO (sala de música)

Até dezembro de 2022

Exposição 125 Teatro Amazonas (galeria 1º piso)

Visitação: Lançamento do roteiro de visita turística em libras virtual do Teatro Amazonas;

mais informações: [email protected] ou pelos telefones:(92) 3622-2420 / (92) 3622-1880

Museu Tiradentes (praça Heliodoro Balbi, s/n – Centro)

Dia 22 (domingo, das 09h às 16h)

Visita mediada: para turistas e visitantes. Serão

apresentados todo o acervo militar, como, armas, uniformes, armaduras, espadas, medalhas, entre outras peças do acervo;

Palacete Provincial (praça Heliodoro Balbi, s/n, Centro)

Palacete Provincial (foto: Michael Dantas)

Dia 22 (das 09h às 16h)

Exposição: Fayga Ostrower do Figurativo ao Abstrato. Serão expostas as obras de arte feitas pela artista Fayga Ostrower;

Visita mediada: para turistas e visitantes, onde nossos monitores contarão histórias, apresentarão o acervo, e todo o mistério que envolve o Palacete Provincial.

Pinacoteca do Estado do Amazonas (praça Heliodoro Balbi, s/n – Centro)

Dia 22 (domingo, das 09h às 16h)

Visita mediada: apresentando as obras de artistas locais,

nacionais e internacionais.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Ingressos para “Feijuca da Alegria” começam a ser vendidos em Parintins

Festival Country promete música de qualidade e diversão em Manaus

Manaus recebe espetáculo teatral “O Vendedor de Sonhos” em junho