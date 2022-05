Escritor Luiz Lauschner lança obra ‘Morrer não é Preciso’ em Manaus

No romance “Morrer não é Preciso”, o autor nos mostra que as frutas, além de terem a capacidade de suprir a fome no mundo, são capazes de curar muitas doenças

MANAUS (AM) – O lançamento do livro “Morrer não é Preciso”, do escritor Luiz Lauschner, acontece no sábado, dia 4 de junho, às 19h, em Manaus, no salão da Loppiano Pizza, da rua Major Gabriel. A obra destaca o potencial da floresta amazônica, como uma importante farmácia natural, com fármacos extraídos de sua biodiversidade.

No romance “Morrer não é Preciso”, o autor nos mostra que as frutas, além de terem a capacidade de suprir a fome no mundo, são capazes de curar muitas doenças e livrar o ser humano de alguns males.

Neste quinto romance, Luiz Lauschner, ao destacar o poder das plantas, introduz o leitor no ambiente amazônico com seus habitantes, animais, riquezas vegetais e rios, por meio de uma estória que une ficção e realidade.

O lançamento da obra contará com a atração musical do maestro Wanderlam.

Perfil do autor

Luiz Lauschner é Escritor com cinco livros publicados, o primeiro em 2001, “Chucrute, Churrasco e Jaraqui, o Brasil Descoberto pelo Alemão”, o segundo em 2005, “Aleluia Irmão, Satanás é Fiel”, o terceiro em 2011 “O Perfume do Pau rosa”, o quarto em 2020 “Porto Novo – Memorias e Histórias de Raiz”.

O quinto livro “Morrer Não é Preciso”, foi lançado 22 de abril de 2022, no município de Itapiranga-SC e agora será lançado em Manaus.

Nascido em 1952, na cidade de Itapiranga-SC, Luís viveu sua infância e adolescência na cidade catarinense, onde desenvolveu o amor pela leitura. Como empresário fundou a Industria de Móveis Lauschner Ltda, em sua cidade natal, depois a Maués Serviços Indústria e Comércio Ltda., em Maués-AM e o Porão do Alemão em Manaus.

Graduado no curso de Turismo pela UEA, seus conhecimentos sobre os povos da Amazônia foram adquiridos por meio de sua vivência de dois anos na Ilha do Marajó, no Pará e oito anos em Maués, no Amazonas. Hoje, reside em Manaus e é articulista do Jornal do Commercio.

Obras publicadas

Em 2001 publicou seu primeiro livro: Chucrute, Churrasco & Jaraqui – O Brasil descoberto pelo Alemão lançado pela BK Editora, de Manaus que é uma biografia familiar romanceada.

O segundo livro: “Aleluia Irmão – Satanás é Fiel”, pela Editora Limiar de São Paulo, é um romance de ficção, onde ele revela os bastidores das igrejas que pipocam por este Brasil.

O terceiro livro: O perfume do Pau Rosa – foi aprovado por programa da Petrobras Cultural entre quase 3.000 inscritos em 2010. Foi editado pela Conecta Brasil.

O quarto livro “Porto Novo Memórias e Histórias de Raiz” são contos de sua infância e juventude na terra natal.

O quinto livro: Morrer não é Preciso – o tema são as frutas que se perdem na Selva Amazônica poderiam acabar com a fome no mundo, gerar riquezas e prolongar a vida. O livro tem sua trama na cidade de Maués no interior Amazonas, município mais longevo do Brasil, com seus rios, plantas, frutas e pessoas gananciosas que querem usufruir as riquezas da selva.

Serviço:

O quê: “Lançamento do livro “Morrer Não é Preciso”, escritor Luiz Lauschner”.

Data: 04 de junho de 2022.

Horário: 19H.

Local: Loppiano Pizza – End.: Rua Major Gabriel 1.080, esquina com Av. Ayrão.

Atração musical: Maestro Wanderlam.