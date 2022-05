Vídeo: Policial Rodoviário ensina alunos a improvisar câmara de gás em viatura

Repercute nas redes sociais o trecho de uma aula em que um professor de curso preparatório para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ensina os alunos a trancarem suspeitos em uma viatura com gás lacrimogêneo.

A circulação do vídeo ocorre um dia após a morte de Genivaldo Santos por asfixia no porta-malas de um camburão dentro do qual foi lançada uma bomba de gás por policiais rodoviários federais de Sergipe.

No trecho que viralizou, o policial rodoviário Ronaldo Bandeira, que leciona no curso preparatório Alfacon, descreve uma situação em que o suspeito, já no porta-malas, tentava chutar o vidro para sair.

“O que o policial faz? Abre um pouquinho, pega o spray de pimenta e taca. Foda-se, é bom pra caralho, a pessoa fica mansinha” , orientou, enquanto ria do episódio para uma plateia que também gargalhava.

Veja o vídeo:

Vídeo gravado durante a aula

*Com informações do Congresso em Foco

