Pancada na cabeça é suposta causa da morte de travesti em Manaus

Manaus (AM) – Segundo informações preliminares, uma pancada na cabeça é a causa da morte da travesti, ainda não identificada, encontrada boiando em um igarapé da Zona Centro-Sul de Manaus. O corpo foi encontrado na manhã deste sábado (28).

A informação foi dada pela equipe do Instituto Médio Legal (IML), que fez a remoção do corpo. O laudo mais aprofundado vai detalhar como foi feito o golpe, mas a suspeita é de pedrada. Não foram identificadas perfurações nem por arma branca nem por arma de fogo.

No momento em que o corpo estava sendo removido, pela equipe do Corpo de Bombeiro do Amazonas (CMB-AM), o trânsito da avenida Darcy Vargas registrou retenção.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

