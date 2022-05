Sedecti e UEA alinham participação no Fórum de Discussão Permanente, em junho

Instituições discutiram encaminhamentos para o fortalecimento da matriz econômica do estado e a presença no evento promovido pelo Governo do Amazonas

Manaus (AM) – Participar do Fórum Permanente de Desenvolvimento que será promovido pelo Governo do Amazonas, dia 15 de junho, em Manaus, é a intenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Nesta sexta-feira (27), as instituições alinharam a presença, em conversa entre Angelus Figueira, titular da secretaria, e André Zogahib, reitor da unidade de ensino.

Angelus Figueira destaca que, por sua natureza, a UEA tem um papel fundamental na formação intelectual e no desenvolvimento do estado. Portanto, a presença da instituição é necessária no Fórum.

“A UEA tem suas atenções voltadas às necessidades do homem da região. E esta contribuição será apresentada no Fórum Permanente de Desenvolvimento, realizado a pedido do governador Wilson Lima. Este governo é desenvolvimentista, reconhece, respeita e precisa da contribuição acadêmica na discussão de novos vetores que podem alavancar a economia, promover geração de renda e oportunidades no Amazonas, por meio de suas vocações”, reconhece.

Egresso do curso de Administração da UEA, dentre outras formações, o reitor da instituição está otimista em poder, junto à academia, apresentar ideias, projetos e resultados para contribuir com o Fórum.

“Queremos seguir contribuindo e esta será uma oportunidade de estarmos reunidos com todos os atores do desenvolvimento econômico do Amazonas, dentre eles, ex-alunos da instituição. Vamos sugerir, apresentar resultados. Há uma diversificação de oportunidades naturais no nosso estado e como o próprio governador fala, é preciso salvaguardar as oportunidades para o ser humano. O homem tem que subsistir”, analisa Zogahib.

