Obra famosa, ‘Il Trovatore’ estreia no 24º Festival Amazonas de Ópera neste domingo (29)

Manaus (AM) – A montagem “Il Trovatore”, do compositor italiano Guiseppe Verdi, estreia neste domingo (29), às 19h, no Teatro Amazonas. Em formato de concerto, o espetáculo faz parte da programação do 24º Festival Amazonas de Ópera, encerrando o cronograma de estreias.

Uma das montagens mais executadas nos teatros de ópera do mundo, “Il Trovatore” tem a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro no comando da Orquestra Amazonas Filarmônica e, no palco, artistas do Coral do Amazonas.

“O Festival Amazonas de Ópera, neste ano, se projetou no cenário internacional, o que reflete o grau de profissionalismo dos nossos artistas e na escolha certeira das óperas em cartaz”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Marcos Apolo Muniz, ressaltando que o povo amazonense lotou todas as sessões.

A obra lírica

“Il Trovatore”, de Guiseppe Verdi, somada às óperas “Rigoletto” e “La Traviata”, compõe a chamada “trilogia verdiana”, conhecida como uma das obras líricas mais populares. A montagem aborda assuntos como vingança, vida cigana, bruxaria, poder e morte. Entre os personagens, Conde, Azucena, Manrico e Leonora permeiam o drama inflamado por amor e ódio.

Acessibilidade

Neste domingo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também celebra 13 anos de atuação do setor de acessibilidade no Teatro Amazonas, com a opção de audiodescrição para deficientes de baixa visão.

A equipe de acessibilidade participa de todos os eventos no local, disponibilizando aparelhos que permitem o entendimento dos espetáculos. Segundo o gerente da Biblioteca Braille do Amazonas, Gilson Pereira, desde 2009, todas as edições do Festival Amazonas de Ópera e os Concertos de Natal tiveram a opção de acessibilidade.

Sessões foram lotadas, de acordo com secretário Marcos Apolo. Foto: Michael Dantas

“A primeira ópera com audiodescrição foi ‘Sansão e Dalila’. No mês seguinte, a ópera ‘Os Troianos’, com seis horas de duração, recebeu audiodescrição com equipe própria do Teatro Amazonas, formada por Laila Lopes, Douglas Porto, Sandra Amazonas e eu na consultoria. E nós não paramos mais”, destaca Gilson Pereira.

Festival

O FAO segue até 31 de maio, na capital e interior. A programação conta com atrações gratuitas e, para as obras pagas, os ingressos estão à venda em www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento. A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior (veja programação completa). As estreias das óperas vão ser transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da @culturadoam.

O FAO é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). O projeto, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, tem patrocínio master do Bradesco e patrocínio da Innova.

