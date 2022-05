Morre Ocimar Moreira, vice-prefeito de Apuí, município do interior do AM

O vice-prefeito pertencia a gestão de Marcos Lise (PSC), que venceu as eleições municipais em 2020

Apuí (AM) – Ocimar Moreira, vice-prefeito de Apuí (distante a 1.097 quilômetros da capital), morreu neste domingo (29). Aos 49 anos de idade, ele lutava contra um câncer no estômago e pertencia ao União Brasil.

O vice-prefeito pertencia a gestão de Marcos Lise (PSC), que venceu as eleições municipais em 2020. Pelas redes sociais, políticos amazonenses lamentaram a perda.

O deputado federal Átila lins (PSD) fez uma homenagem a Ocimar Moreira. “Quero enviar minhas sinceras condolências aos familiares do amigo Ocimar, ao prefeito Marcos Lise, à Câmara de Vereadores, aos amigos e à população apuiense, por essa perda irreparável”, afirmou em postagem no Instagram.

Luiz Castro, ex-deputado estadual (PDT), lembrou da importância que o vice-prefeito teve para o município. “O Ocimar sempre foi muito gentil, inteligente, generoso e bem quisto, com um trabalho competente e exitoso na gestão pública. Um homem honrado na política e na vida social e familiar, muito querido do povo apuiense”, relata.

Ocimar Moreira (à esq.) e Marcos Lise (à dir.). Foto: Reprodução

Luto

O prefeito de Apuí, Marcos Lise, decretou luto oficial na cidade durante sete dias. Por meio de nota, o prefeito lamentou a morte do amigo e gestor público.

“O prefeito de Apui, Marcos Antônio Lise, lamenta, com profundo pesar, o falecimento do seu vice-prefeito Ocimar Moreira da Costa, ocorrido neste domingo (29/05), em Manaus. O velório acontecerá, restrito aos familiares, na capital Manaus. Posteriormente, ainda neste domingo, o corpo será cremado”, disse um trecho do documento.

Ocimar Moreira também era contador e, na vida pública, foi secretário de finanças da prefeitura do município, no período de 2002/2008, além de vereador de Apuí, no quadriênio de 2009/2012.

