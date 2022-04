Começa recuperação de vicinais no município de Apuí

Apuí (AM) – Dando continuidade à execução do Programa S.O.S Vicinais, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), iniciou, na segunda-feira (25), as ações de recuperação de vicinais em Apuí (distante 433 quilômetros de Manaus).

O serviço é fruto do Termo de Convênio 017/2021 celebrado com a Prefeitura de Apuí, com repasse no valor de aproximadamente R$ 1 milhão para aquisição de combustível.

Ao todo, 208.265,57 mil litros de combustível foram adquiridos pela Prefeitura, para a recuperação de 11 estradas vicinais do setor Coruja oriundas do Projeto de Assentamento Rio Juma, no município de Apuí, entre elas: Soldado da Borracha, Mineira, Fábio Lucena, Douradão, Solimões, Zé Branco, Coruja 03, Paulista, Amazonas, Bunda de Ema e Vicinal de Coruja.

“Quero agradecer o governador Wilson Lima por ter liberado esse recurso para combustível, e a Sepror, para recuperarmos o setor Coruja, um setor muito forte no município de Apuí”, Ressaltou o prefeito de Apuí, Marcos Lise.

O investimento contempla a recuperação de 139 quilômetros de vicinais, beneficiando 800 famílias. Com a chegada do verão as obras iniciaram pela vicinal Coruja 03.

“Estamos retomando a recuperação de ramais e vicinais para garantir o escoamento da produção rural que é uma prioridade do nosso Programa Agro Amazonas. Mais municípios e ramais serão atendidos com a chegada do verão.”, acrescentou o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães.

As melhorias promovidas pelo S.O.S Vicinais envolvem a realização de serviços como terraplanagem, limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação de material, compactação de aterro, regularização do subleito, sub-base e base.

