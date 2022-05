Adolescente de 16 anos é crivado com 12 tiros na Compensa

Familiares ainda tentaram socorrer o jovem, mas ele não resistiu as ferimentos e morreu no SPA Joventina Dias

Manaus (AM) – Um adolescente de 16 anos, identificado como Rafael Viana da Silva, foi mais uma vítima da criminalidade na capital amazonense. Ele foi executado com 12 tiros na rua Curuana, no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus, na noite de domingo (29).

De acordo com os Policiais Militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o jovem foi baleado diversas vezes por criminosos não identificados, que fugiram logo após cometerem o crime.

Conforme o relato do primo do adolescente, durante o registro do Boletim de Ocorrência, na madrugada desta segunda-feira (30), os criminosos chegaram ao local em um carro, modelo não

identificado, de cor aparentemente prata.

Ainda conforme o registro do BO, o primo afirmou que Rafael era trabalhador e não tinha envolvimento com atividades ilícitas.

Com a gravidade dos ferimentos, os familiares do adolescente não aguardaram o Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu) e levaram Rafael para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

A motivação do crime é desconhecida dos familiares e amigos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar para descobrir quem está por trás do crime e o porquê. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do SPA.

