EUA aponta que Rússia planeja invadir a Ucrânia nesta quarta (16)

Informações da Casa Branca indicam que o governo russo definiu que a invasão da Ucrânia ocorrerá na próxima quarta-feira (16). A notícia foi divulgada pelo jornal americano The New York Times neste sábado (12).

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladmir Putin, vão conversar por telefone neste sábado para tentar evitar possível confronto entre russos e ucranianos.

O telefonema estava previsto para segunda-feira (14), mas Biden pediu que o diálogo fosse antecipado.

Uma conversa entre Putin e o presidente da França, Emmanuel Macron, também está prevista.

A Rússia começou a reduzir sua presença diplomática na Ucrânia. Como justificativa, o país alegou ter receio de “provocações” por parte das autoridades de Kiev, capital e centro do poder ucraniano, ou de um “terceiro país”.

“Temendo as possíveis provocações do regime de Kiev, ou de terceiros países, decidimos, de fato, uma certa otimização do pessoal das representações russas na Ucrânia”, disse a porta-voz da diplomacia russa em comunicado divulgado neste sábado, respondendo a jornalistas sobre a redução de sua presença no país vizinho.

Esse é o momento mais tenso da disputa entre os dois países. O imbróglio teve início com a exigência do governo russo de que o Ocidente não aceite a adesão da Ucrânia ao Otan.

Na prática, Moscou vê essa possível adesão como uma ameaça à sua segurança. Os laços entre Rússia, Belarus e Ucrânia existiam desde antes da criação da União Soviética (1922-1991).

*Metrópoles

