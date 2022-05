Izabelle Ribeiro é destaque em show na Marcha para Jesus em Manaus

Em seu Instagram, a artista agradeceu a presença do público

Manaus (AM)- A cantora Izabelle Ribeiro se destacou em show para mais de 800 mil pessoas durante a Marcha para Jesus, em Manaus. O evento aconteceu no último sábado (28). Diante da vibração e emoção do público estimado pelo Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, Izabelle assina o passaporte de artista nacional.

Em seu Instagram, a artista agradeceu a presença do público na 28ª edição da Marcha para Jesus em Manaus.

“Melhor experiência da minha vida! Nunca imaginei cantar para 800 mil pessoas. Obrigada Deus! Como é bom adorar ao Senhor”, escreveu a cantora na rede social.

Izabelle Ribeiro já lançou três singles em sua carreira musical: “Vou brilhar”, “Só Eu e Você” e “Hoje”. Os singles estão disponíveis para ouvir no Spotify e também no YouTube.

Em março de 2022, Izabelle esteve em São Paulo para uma turnê de divulgação das suas canções em TVs, entre elas, a Rede Gospel, programa “De Bem com a Vida”, no qual fez o pré-lançamento da nova música, “Vou Brilhar”. Participou da feira de brinquedos (Abrin), onde cantou e fez publish para algumas fábricas de brinquedos. Ainda, com o lançamento da nova música, ganhou a capa da playlist “Novidades Musicais”.

A cantora já tem agenda para shows neste semestre em outros estados do país como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.

