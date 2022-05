Ator e diretor Milton Gonçalves morre aos 88 anos, no RJ

Morreu nesta segunda-feira (30), aos 88 anos, no Rio de Janeiro, o ator e diretor Milton Gonçalves. A informação foi confirmada pela filha de Milton, Catarina Gonçalves, em entrevista para a Record TV Rio.

Em fevereiro de 2020, o artista sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico, chegou a ficar internado por três meses em um hospital no Rio. Desde então, Milton lutava contra consequências da doença ao longo destes dois anos, mas não resistiu.

Nascido na pequena cidade de Monte Santo, em Minas Gerais, em 9 de dezembro de 1933, Milton Gonçalves fez história na TV. Mas antes do sucesso, quando jovem, foi aprendiz de sapateiro, de alfaiate e de gráfico. A estreia profissional aconteceu em 1957, no Teatro de Arena, na peça Ratos e Homens, de John Steinbeck.

No ano seguinte, em 1958, formou o primeiro elenco de atores da TV Globo. Àquela época, a emissora ainda nem existia, sendo fundada somente em 1965. Sob a direção de Otávio Graça Mello, Milton Gonçalves participou das primeiras experiências de dramaturgia da Globo: no seriado Rua da Matriz, de Lygia Nunes, Hélio Tys e Moysés Weltman, e na novela Rosinha do Sobrado, de Moysés Weltman. Participou, ainda, da primeira versão do Balança Mas Não Cai (1968).

A estreia como diretor aconteceu pouco tempo depois, em 1970, dirigindo Irmãos Coragem, de Janete Clair, um marco da televisão brasileira. Milton Gonçalves fez mais de 40 novelas, nove minisséries, sete seriados, cinco programas de humor, duas atrações dedicadas ao público infanto-juvenil, sem contar mais de 47 especiais para a TV Globo.

Em 2006, Milton Gonçalves foi indicado ao Emmy Internacional, como melhor ator por sua atuação na novela Sinhá Moça.

