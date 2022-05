“Meu show é muito bom”: Luísa Sonza explica mudança no visual

A cantora Luísa Sonza tem passado por uma mudança no visual. Em show neste sábado (28), a gaúcha se apresentou com grillz nos dentes (adorno muito comum entre rappers) e várias camadas de roupas ao estilo roqueira/dark. Em entrevista para o colunista Leo Dias, Luísa disse que a transformação se deve ao fato das críticas recebidas por conta da pouca roupa nos shows, pautados no seu bumbum.

“A galera começou a falar que o meu show é pautado na minha bunda, e modéstia à parte, meu show é muito bom. Então, agora vou fazer o show inteiro completamente vestida. E eu continuo fazendo um show melhor ainda, mais fod* ainda”, contou a artista, que hoje movimenta 29 milhões de seguidores no Instagram.

O grills usado pela artista, inclusive, foi um presente do amigo Pedro Sampaio. “Eu vim de roqueira para ser do contra, mas eu adoro sertanejo. Já o grills, é um negócio que a maioria das pessoas acham feio. É para ser do contra, é para ficar bonita na minha concepção de beleza”, completou.

*Com informações de Metrópoles

