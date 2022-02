Palmeiras joga bem, mas perde para Chelsea na prorrogação

Com o título do Chelsea, o Mundial de Clubes tem um novo campeão em sua galeria

O Palmeiras jogou muito, mas o Chelsea teve mais força na prorrogação, venceu por 2 a 1 com gol de pênalti nos minutos finais e conquistou seu primeiro Mundial de Clubes.

Lukaku abriu o placar para o Chelsea, já no segundo tempo, e Raphael Veiga, de pênalti, empatou. Num jogo muito parelho, a prorrogação acabou pendendo para os ingleses, que pressionaram muito um Palmeiras já cansado e fizeram o gol da vitória com Kai Havertz, de pênalti.

Com o título do Chelsea, o Mundial de Clubes tem um novo campeão em sua galeria. E mais: agora, os europeus aumentam a hegemonia atual com nove títulos seguidos.

Grana alta

Com o título, o Chelsea leva US$ 5 milhões (R$ 26,2 milhões) em premiação da Fifa. Já o Palmeiras fatura US$ 4 milhões (R$ 21 milhões) e aumenta seus valores recebidos em bônus na era Abel Ferreira.

O placar só abriu no segundo tempo, aos nove minutos com o gol de Lukaku. Logo depois, Thiago Silva colocou a mão na bola em disputa pelo alto e, com ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti, muito bem cobrado por Raphael Veiga e sem chances para Mendy.

Na prorrogação, aos oito minutos do segundo tempo, o árbitro Chris Beath foi ao VAR e checou um possível pênalti de Luan após toque na mão. Com a marcação, Havertz bateu bem, tirou de Weverton e fez o gol do título do Chelsea.

Foto: Francois Nel/Getty Images

