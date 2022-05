Prefeitura se reúne com Ministério do Trabalho para alinhar ações voltadas a PcDs

Na reunião, foram discutidas ações de melhorias no atendimento e mais oportunidades às Pessoas com Deficiência (PcDs)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), se reuniu com o Ministério do Trabalho, via representantes da Superintendência Regional do Trabalho, na tarde desta segunda-feira (30), para tratar sobre melhorias no atendimento e mais oportunidades às Pessoas com Deficiência (PcDs). O encontro foi realizado na sede do órgão, localizado na avenida André Araújo, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

O secretário da Semtepi, Radyr Júnior, e o procurador do trabalho, Gilvan Motta, definiram estratégias para aprimorar o atendimento às PcDs, realizado nos postos do Sine Manaus, além dos projetos voltados à qualificação profissional e colocação no mercado de trabalho desse público.

“Desde o ano passado, o Ministério do Trabalho vem interagindo com a secretaria em relação às PcDs. Hoje realizamos mais uma reunião, na tentativa de equalizar e harmonizar essa relação com o poder público, com as empresas que disponibilizam vagas no sistema Sine, o próprio Ministério Público e o INSS. Estamos montando um projeto, a fim de reparar algumas demandas que já são antigas em relação a esse público e o preenchimento de vagas destinadas para ele” , explicou Radyr.

Conforme definido, serão realizados outros encontros entre a Prefeitura de Manaus e o Ministério do Trabalho, para alinhar projetos e ações, que visam dar mais destaques para as vagas de emprego direcionadas a PcDs.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Papa Francisco tem um carinho específico pela Amazônia”, diz arcebispo de Manaus nomeado como cardeal

Mais de 80 mil cestas básicas foram enviadas para famílias atingidas pela cheia no Amazonas

Governo busca evitar despejo de moradores de terrenos da Suframa