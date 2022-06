Adriane Galisteu dá bronca em elenco do ‘Power Couple Brasil 6’: ‘Não vamos mais admitir’

Depois de ser ignorada durante a última eliminação do “Power Couple Brasil 6”, Adriane Galisteu de uma bronca daquelas no elenco do reality show. A loira deixou claro que não vai tolerar comportamentos rebeldes durante o comando do programa.

“Quero exaltar a garra e determinação de cada um no jogo, porque é isso que o público espera de vocês: que dêem tudo de si nas provas, que defendam seus pontos de vista, que falem o que pensam, que tenham personalidade e que venham pra vencer o jogo mesmo”, iniciou.

“Todo mundo entende que, em meio a tudo isso no confinamento, às vezes vão rolar momentos em que os ânimos se afloram e fica difícil controlar a emoção”, continuou.

“Quando vocês recebem um comando meu ou da produção via áudio, vocês precisam ouvir. Vocês devem seguir a nossa orientação. Não vamos mais admitir a falta de atenção às determinações da produção e da direção”, disparou a loira.

Por fim, ela ainda lembrou que as desobediências podem gerar punições dentro da competição: “O desrespeito dessas orientações está sujeito a penalidades e punições”.

Veja o vídeo:

Galisteu entrou ao vivo na casa pra dar um esporro na galera. A partir de agora, quem não obedecer as orientações dela e da direção, será punido #PowerCouple pic.twitter.com/zJQqJD9Hva — Dantas (@Dantinhas) May 28, 2022

*Com informações do iBahia

Leia mais:

Após barraco no ‘Power Couple 6’, Brenda acusa Karol de agressão: ‘Você me empurrou’

Solange Gomes revela sexo a três com Márcio Garcia e o irmão: ‘Fiquei constrangida’

Mara Maravilha propõe se candidatar à Presidência da República