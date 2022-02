Vacinação infantil é intensificada em escolas do AM para volta às aulas

Manaus (AM)- Foi intensificado neste sábado (12), a vacinação contra a Covid-19 com a abertura de cinco postos montados em escolas estaduais para crianças de 5 a 11 anos.

A ação acontece em parceria com a Prefeitura de Manaus e visa o retorno das aulas presenciais na próxima segunda-feira (14). A campanha ofertou, ainda, transporte para estudantes até os locais de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, mais de 417 mil estudantes voltam às unidades escolares na segunda-feira de forma presencial.

Os trabalhos neste sábado iniciaram às 9h e seguem até às 16h em cinco unidades da rede pública de ensino, envolvendo a participação de 200 servidores. Outros dez pontos também ofertam as doses para o público infantil.

“Qualquer ação envolvendo a educação é o caminho mais rápido porque é na escola que nós temos o contato diário com o aluno. Com o início das aulas 100% presenciais nós temos um canal de comunicação maior que é a presença desses alunos e dos pais que para nós possamos estar oportunizando a vacina”, destacou a secretária executiva adjunta da capital, Arlete Mendonça.

Ainda segundo a secretária executiva, a expectativa é aplicar cerca de mil doses em cada um dos pontos disponibilizados neste sábado.

“Estamos organizados para o dia de hoje mas isso não significa dizer que é somente hoje. Nós teremos no decorrer da semana os postos fixos e, claro, se houver a necessidade dependendo do número de alunos que nós fizermos essa busca ativa, faremos outras ações. O nosso objetivo é levar o imunizante ao maior número de estudantes possível”.

A Seduc disponibilizou, neste sábado, o transporte para pais e alunos da rede pública até os locais de vacinação preparados nas escolas estaduais. Os veículos percorreram 22 unidades da rede estadual e municipal, ofertando o deslocamento.

Pontos de atendimento

Funcionaram como pontos de vacinação as Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETIs) Elisa Bessa Freire e Irmã Gabrielle Cogels, nos bairros Jorge Teixeira e Puraquequara, respectivamente.

Além delas, o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Dariana Zuleica Correa Lopes, no bairro Lago Azul; e as Escolas Estaduais Prof. Ruy Alencar, no bairro Cidade Nova, e Antônio da Encarnação Filho, no Lírio do Vale, também receberam o público infantil.

Além das escolas estaduais o atendimento do público infantil foi ampliado em escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). São elas: Escola Municipal (EM) Antonina Borges de Sá, EM Frei Mário Monacelli de Grello, EM São Benedito, EM Manoel Ferraz, EM Eng. João Alberto Menezes Braga.

Neste dia estiveram ainda os cinco pontos estratégicos da Semsa, no Studio 5, Parque Cidade da Criança, Clube do Trabalhador do Sesi, Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou e shopping Manaus Via Norte.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Roberto Carlos/SECOM

