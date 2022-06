Números da Perspectiva confirmam crescimento de Wilson Lima nas eleições de 2022 no AM

Wilson tem 26,3 % da preferência do eleitorado, contra 29,4% do seu maior adversário, Amazonino Mendes

A exemplo dos números de dois órgãos de pesquisas divulgados recentemente, nova consulta popular da empresa Perspectiva, do publicitário Durango Duarte, aponta o crescimento do governador Wilson Lima (UB) na disputa eleitoral de 2022.

Wilson tem 26,3 % da preferência do eleitorado, contra 29,4% do seu maior adversário, Amazonino Mendes. O atual ocupante do Palácio da Compensa cresceu 3,8 pontos percentuais em relação ao levantamento de 8 de março realizado pela Perspectiva.

Já Amazonino apresenta queda a cada nova pesquisa, tendo perdido 4 pontos na comparação com março passado.

O senador Eduardo Braga (MDB) ficou em terceiro lugar nos números da Perspectiva, com 17,7%. Em março, chegou a 18,6%.

Encontro do Avante

Presidente estadual do Avante, o prefeito de Manaus, David Almeida, comandará o encontro do partido previsto para as 19 horas da próxima quinta-feira (02), no Studio 5, quando serão escolhidos os candidatos a cargos proporcionais da legenda.

O governador Wilson Lima (UB), parceiro de David na execução do programa “Asfalta Manaus”, marcará presença no evento juntamente com o presidente nacional do Avante, deputado federal Luís Tibé.

Ensino ameaçado

Para a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o corte de R$ 3,23 bilhões do orçamento do Ministério da Educação (MEC) de 2022 poderá inviabilizar o ensino público superior neste ano de 2022.

De pires na mão, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) terá R$15 milhões a menos com o bloqueio de 14,5% dos recursos destinados às universidades e institutos federais.

Em desespero

O reitor Sylvio Puga e a vice-reitora Therezinha Fraxe correm em busca de uma solução desesperada para amenizar os impactos dos cortes que, segundo sites de notícias, estão tirando o sono de reitores em todo o país.

O MEC alega que os cortes são uma necessidade para que o Governo Federal não estoure o teto de gastos e possa conceder reajuste salarial de 5% para todo o funcionalismo público federal.

Pânico geral

Em nota, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) informou que o bloqueio em seu orçamento, de, aproximadamente, R$ 13,7 milhões, representa 21,2% do orçamento discricionário.

A Universidade de Brasília (UnB) foi atingida em mais de R$ 36,6 milhões, enquanto a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sofreu um impacto de R$ 32 milhões, o que deverá comprometer o funcionamento e a manutenção da universidade, com consequências nas ações de ensino, pesquisa e extensão, além da assistência estudantil, inviabilizando o apoio a estudantes mais necessitados.

Pesquisas param

Segundo a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), os cortes determinados pelo Governo Federal vão paralisar as pesquisas científicas nos estados.

O bloqueio de recursos vai prejudicar, por exemplo, projetos voltados para o enfrentamento da covid-19, o combate a doenças negligenciadas e colaboração com missões espaciais.

1 bilhão bloqueado

Nas redes sociais o deputado federal Zé Ricardo (PT) manifestou indignação com o bloqueio de R$ 1 bilhão de universidades federais e dos institutos federais de educação.

“No Amazonas, são R$ 25 milhões de recursos bloqueados, sendo R$ 15 milhões da Ufam e quase R$ 10 milhões do Instituto Federal do Amazonas (Ifam). São recursos para atendimentos aos estudantes, afetando os serviços, inclusive, de alimentação”, afirma Zé.

Renegociação urgente

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, , o deputado Adjuto Afonso (UB) cobrou urgência na votação do projeto de lei que determina a renegociação de dívidas de operações de financiamentos feitas Afeam em benefício de produtores rurais prejudicados pela grande enchente deste ano.

No dia 10 de maio passado o parlamentar enviou indicação ao Governo do Estado propondo a concessão de anistia total ou parcial das dívidas de custeio e investimento dos produtores castigados pela cheia dos rios.

Crianças e adolescentes

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), por meio da Semasc, divulgou edital para a seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em celebrar “Termo de Colaboração” para execução de projetos voltados à proteção integral de crianças e adolescentes.

Os projetos serão financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), com investimento global de R$ 2 milhões.

O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (27), no site da Prefeitura de Manaus (www.manaus.am.gov.br).

Investigação

Em discurso na Aleam, ontem, o deputado Serafim Corrêa (PSB) elogiou investigação do Tribunal de Contas da União sobre o mau uso de recursos do Fundeb no pagamento de professores aposentados no Estado de São Paulo.

Para evitar a prática no Amazonas, o parlamentar sugeriu ao TCE-AM que realize o mesmo procedimento no Estado, onde alguns prefeitos interioranos são suspeitos de não repassar as verbas do Fundo aos trabalhadores da educação.

Dinheiro fácil

Reportagem do Jornal O Estadão estampa que recursos da ordem de R$ 3,2 bilhões vão cair graciosamente nas contas de várias prefeituras a partir desta quarta-feira (01) em pleno ano eleitoral.

