Brasil enfrenta Coreia do Sul no palco da abertura da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrentará a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (2), no Seoul World Cup Stadium, em amistoso válido como preparação para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. A partida está marcada para as 20h (8h de Brasília) e contará com transmissão da TV Globo e do Sportv para o Brasil.

Nesta quarta-feira (1), os jogadores puderam conhecer o palco do confronto do dia seguinte. Em pouco mais de uma hora, o técnico Tite comandou um trabalho tático voltado para o estilo de jogo da Coreia do Sul.

Foram realizadas movimentações ofensivas, um enfrentamento em campo reduzido, além de cobranças de bola parada.

Na partida desta quinta-feira, a Seleção Brasileira entrará em campo com seu uniforme número um: camisas amarelas, shorts azuis e meiões brancos. Os goleiros estarão de cinza. Além disso, Dani Alves será o responsável por vestir a braçadeira de capitão.

Palco do amistoso entre Brasil e Coreia do Sul, o Seoul World Cup Stadium tem capacidade para mais de 65 mil torcedores. Em 2002, recebeu a partida de abertura da Copa do Mundo daquele ano, disputada entre França e Senegal. Os senegaleses levaram a melhor sobre os franceses, que defendiam o título de campeões do mundo na época.

