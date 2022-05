De virada, Flamengo vence o Fluminense com grande atuação de Hugo

O Flamengo venceu o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1 – gols de Andreas e Gabi para o Rubro-Negro; Cano fez o do Tricolor. Em um Maracanã lotado, com mais de 55 mil pessoas, Hugo foi o melhor do jogo e segurou o resultado no final da partida, quando o Fluminense buscava o resultado.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Fortaleza, também no Maracanã. O time de Paulo Sousa pulou para a 9ª colocação e colou no pelotão de cima – apenas três pontos o separam do atual líder, Palmeiras. Já o Fluminense, que está na 12ª colocação, visita o Juventude, em Caxias (RS).

Os gols

Após cobrança de escanteio pela esquerda, foi Cano quem balançou as redes pela primeira vez. Manoel desviou e atacante argentino chegou cabeceando para o fundo do gol, colocando o Tricolor na frente. Dando muito espaço, a defesa do Flamengo mal ameaçou o argentino, que balançou a rede pela 19ª vez em 2022.

O empate veio aos 33 minutos, quando Matheuzinho entrou com liberdade pela direita, a bola foi desviada e sobrou para Andreas Pereira dar um chutaço da entrada da área e correr para o abraço.

A virada rubro-negra, porém, viria somente no segundo tempo. Aos 11 minutos, Gabigol tabelou com Andreas Pereira e recebeu na área. O camisa 9 chutou, a bola desviou e foi para o gol. O 9 do Flamengo não marcava há cinco jogos do Brasileirão.

Muito criticado pelas repetidas falhas nas últimas partidas, no final do jogo, coube a Hugo segurar o resultado. O jovem goleiro fez ótimas defesas, foi considerado o melhor da partida e teve o nome gritado pela torcida no Maracanã.

