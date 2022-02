Vídeo: carteiro se joga de carro em movimento para escapar de assaltantes em Manaus

Manaus (AM) – Um carteiro que ainda não teve a identidade revelada pela polícia passou por verdadeiros momentos de terror nas mãos de criminosos na tarde desta segunda-feira (7), durante um assalto a um dos carros que transportava mercadorias dos Correios. O caso ocorreu no Núcleo 21, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Um vídeo chocante que repercutiu em redes sociais registrou o momento em que a vítima se jogou do carro em movimento para escapar dos suspeitos. O fato ocorreu por volta das 14h08, na rua 225, naquela localidade. A vítima chegou a ficar inconsciente por algum tempo e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Veículo foi abandonado naquele mesmo bairro, ruas depois de onde vítima se jogou (Foto: Divulgação)

O veículo foi abandonado algumas ruas depois e localizado inicialmente pela Polícia Militar. Como os Correios é um órgão de competência federal, equipes da Polícia Federal foram até aquele bairro e realizaram perícia no veículo.

“Tenho medo de sair até para ir à padaria e ser roubada. Não podemos mais ficar na frente das nossas casas pois roubam os celulares e agridem os moradores. É revoltante para a gente a insegurança”, relatou uma moradora da área.

Até o momento nenhum suspeito do crime foi localizado.

