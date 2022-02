Manauara contrata atacante Erick ex- Chapecoense (SC)

Natural de Minas Gerais, o atacante também traz na bagagem experiência no futebol da Alemanha

O Manauara Esporte Clube contratou neste domingo (13), o atacante Erick, de 24 anos, para integrar a equipe do Robô, na sequência do Campeonato Amazonense 2022.

Erick Leonardo Teixeira da Silva soma passagem pelo Funorte (MG), América (MG), Serranense (MG), Valério Doce (MG), Vitória da Conquista (BA), Primavera (SP) e Ponte Preta (SP).

Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade. A expectativa é trabalhar junto com os meus companheiros para levar o Manauara ao topo, conquistando o título e também as vagas para as outras competições

Natural de Minas Gerais, o atacante também traz na bagagem experiência no futebol da Alemanha, jogando pelo Viktoria 08, e seu último clube foi o Guarani Divinópolis (MG).

O Manauara EC informa que o lateral esquerdo Otávio foi desligado do elenco laranja e preto. Com isso, o plantel do Robô conta 26 atletas.

Goleiros: Wellington, Eugênio e Paulo;

Zagueiros: Guilherme, Mendonça, Roger e Wellyson;

Laterais: Matheus, Marcílio e Da Silva;

Volantes: Tiago Amazonense, Kamdem, Cleyton, Patrick, Higor e Filipe;

Meias: Daniel e Danilo

Atacantes: Douglas, Buba, Giovanni, Michel, Palácios, Vitinho, Sacramento e Erick

*Com informações da assessoria

Fotos: Paulo Bindá/Manauara EC

