Jovem de Manaus pede ajuda para disputar campeonato em Belém (PA)

Abibe Magalhães sonha em alcançar o topo do pódio mundial com o caratê

Manaus (AM) – O esporte muda a vida de pessoas e esse conceito não está relacionado apenas à saúde. O jovem de 17 anos, Abibe Magalhães, sonha em alcançar o topo do pódio mundial com o caratê.

Morador do bairro Terra Nova 2, na zona Norte de Manaus, Abibe começou no esporte por meio de um projeto social, promovido pela academia de Karate Dojo Akatsuki.

Abibe tinha 15 anos na época quando foi até o local por indicação de uma amiga. O jovem não imaginava que a modalidade iria mudar a sua vida. Ele já é campeão de grandes campeonatos, como o Boa Vista Open, que aconteceu em novembro de 2021.

Abibe Magalhães ganhou um campeonato em Boa Vista

Ele revela que a experiência foi única. A adrenalina da competição é uma das coisas mais incríveis que já vivenciou.

“Viajar para outro estado é uma experiência única, fora a adrenalina de competir, as experiências que criamos em viagens é algo espetacular”, revelou em entrevista ao Em Tempo.

O carateca, inclusive, já se prepara para o próximo campeonato, que acontece em abril, em Belém, no Pará. O atleta espera que o resultado seja similar a última competição.

A rotina e o sonho

Abibe concilia a rotina de treinos com os estudos e trabalho

Viver do esporte como fonte de renda não é uma coisa tão simples de se conseguir. A falta de investimento faz com que o atleta busque outra alternativa e se desdobre para conciliar treino e rotina de trabalho.

Abibe é estudante do Ensino Médio. Neste período, a preparação para o ensino superior necessita da dedicação maior do atleta. O carateca tem o desafio de conciliar os estudos com os treinos.

O carateca aponta que é necessário disciplina e paixão. Sua grande motivação é ser, um dia, o vencedor do Campeonato Mundial de Caratê.

“Tudo é uma questão de disciplina, amo o que faço. No dojo que treino, varia da disponibilidade e do tempo de cada atleta para treinar. Um exemplo sou eu, que frequento o terceiro ano no turno matutino”, confessou.

Com o retorno das aulas e o emprego de pizzaiolo, durante a parte da noite, os treinos serão pela parte da tarde. Mesmo com treinos e estudos para conciliar, Abibe não pretende parar os estudos.

Ele revela que tem o objetivo de fazer uma graduação em Educação Física, e até mesmo, seguir na área do Serviço Militar.

Busca por patrocínio

Abibe busca patrocínio para melhorar seu desempenho com a ajuda de equipamentos

Abibe revela que esse é o maior desafio que ele tem que enfrentar no esporte é a falta de apoio. Por muitas vezes, teve que tirar do próprio bolso para investir na compra de equipamentos que o esporte exige.

“Preciso de dinheiro para comprar equipamentos, inscrições de campeonato e custos de viagens. Não apenas eu, mas existem muitos atletas no estado que sofrem da mesma dificuldade”, explicou.

O atleta recorre às famosas vaquinhas online nas redes sociais. O objetivo é arrecadar o dinheiro para viagens, campeonatos e também a compra de equipamentos que possa ajudar em seu desempenho físico nas competições.

“Com o patrocínio eu busco investir no meu sonho, viagens para fora, equipamentos, inscrições para levar o nome do meu país para o mundo inteiro”, revelou o jovem.

Inspirações e aprendizado no Karatê

Abibe possui o carateca Douglas Brose como inspiração no esporte. Três vezes campeão mundial, Brose é um exemplo para o jovem, pois elevou a qualidade e é reconhecido pelo talento mundialmente.

“Ele me inspira por ser um exemplo de dedicação ao esporte e por mostrar que até os brasileiros podem atuar no caratê a nível mundial”, declarou o atleta.

O jovem finaliza dizendo que o caratê é muito mais do que um esporte, é um estilo de vida, que dá confiança e autocontrole para aqueles que praticam.

“O caratê beneficia a todos, não é somente um esporte, mas sim um estilo de vida. Dá confiança, autocontrole e saúde, é algo que todos deveriam experimentar pelo menos uma vez na vida”, finalizou.

Para ajudar Abibe a realizar o sonho dele e colaborar com a viagem até Belém para uma competição, as chaves para transferência por PIX são estas:

Abibe Magalhães – 92 994336771

Associação Akatsuki – 44984825000163

Sucesso nas telas

Não é de hoje que o caratê ganha a vida de crianças, jovens e adultos. O “boom” na modalidade foi em 1984 com o lançamento do filme “Karatê Kid: A Hora da verdade” com os personagens Daniel La Russo e senhor Miyagi.

O sucesso foi tanto que a franquia ganhou mais três filmes, a nova adaptação com Jackie Chan e Jaden Smith. Após isso, foi lançado a série Cobra Kai, na Netflix, com uma nova geração de caratecas treinados por personagens da franquia original.

