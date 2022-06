Shakira termina casamento com Gerard Piqué após descobrir traição, diz jornal

O casamento de Shakira e Gerar Piqué teria chegado ao fim após 11 anos. De acordo com informações do jornal “El Periódico”, a cantora colocou um ponto final no relacionamento após descobrir uma traição do jogador.

Piqué, inclusive, já estaria morando em um apartamento em Barcelona, capital de Catalunha, na Espanha. Ainda de acordo com o periódico, a separação deve ser formalizada em breve.

O jogador já estaria aproveitando a solteirice ao aparecer em festas com o amigo, também jogador do Barcelona, Riqui Puig, de 22 anos. Nem a cantora, nem Piqué, comentaram sobre o assunto.

Foco no trabalho

Shakira está focada nos trabalhos do novo disco, ainda sem data de lançamento. O primeiro trabalho do disco é “Te Felicito”, uma parceria com o cantor Rauw Alejando.

No Spotify, a cantora comemora a marca de 1 bilhão de plays na música “Hips Don’t Lie”, lançada em 2006.

No Youtube, o clipe também possui 1 bilhão de views. A parceria com Wyclef Jean está presente no disco “Oral Fixation, Vol. 2”.

