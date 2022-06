Gestão de David Almeida é aprovada por 82% da população de Manaus

Pesquisa do Instituto Pontual, realizada de 25 a 29 de maio, divulgada ontem, mostra o crescimento da popularidade do prefeito David Almeida (Avante) na cidade de Manaus.

A gestão é avaliada como ótima (11,8%), boa (28,8%) e regular (41,2%). Segundo o levantamento, a aprovação da gestão iniciada em janeiro de 2021 alcançou o total de 82% entre 1.485 cidadãos entrevistados.

O alto índice de aprovação pode estar relacionado à presença constante de David nas ruas da capital, acompanhando o grande volume de obras que a Prefeitura de Manaus executa em parceria com o Governo do Estado.

Dias Toffoli

Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Dias Toffoli chega nesta quinta-feira a Manaus para eventos no TJAM e na Assembleia Legislativa.

Na manhã de sexta-feira ele será agraciado com o título de Cidadão do Amazonas, atendendo a propositura do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas). Pela parte da tarde, o ministro será homenageado no TJAM com a Medalha do Mérito Judiciário.

Toffoli permanece em Manaus no sábado, retornando a Brasília somente no domingo (05).

Guedes fugiu

Inimigo mortal do Estado do Amazonas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não apareceu na audiência pública marcada para ontem na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics) da Câmara Federal.

O ministro deveria dar explicações sobre os decretos presidenciais que reduziram o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), prejudicando a Zona Franca de Manaus cujos incentivos fiscais são protegidos pela Constituição.

Nota mentirosa

Autor da audiência, o deputado federal Zé Ricardo (PT) classificou de “mentirosa” uma nota enviada por Guedes à Comissão contestando o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que suspendeu os efeitos dos decretos do presidente Jair Bolsonaro (PL) e preservou a competitividade da ZFM.

“Estou indignado, Guedes fugiu do debate e ainda por cima mentiu na nota que enviou a Comissão dizendo que a liminar concedida pelo STF suspendeu a redução de IPI para todo o país. Isso não é verdade. A Ação no Supremo foi somente para proteger os produtos fabricados em Manaus. Por isso, vamos convocá-lo, porque deve explicações à população”, disse o parlamentar petista.

Por ter esnobado a Comissão quando convidado, Guedes agora será convocado e terá que comparecer, de qualquer maneira, para se explicar aos deputados.

Moraes reconduzido

O STF reconduziu ontem o ministro Alexandre de Moraes para servir ao Tribunal Superior Eleitoral por mais dois anos.

Atualmente, Moraes é vice-presidente do TSE e a partir de agosto, com a saída de Edson Fachin, ele passará a presidir a Corte Eleitoral e comandará a organização as eleições de outubro.

Avante forte

Fontes do Avante disseram à coluna que o desempenho do partido na disputa proporcional deste ano será “surpreendente”, como se poderá verificar pela força dos nomes que o prefeito David Almeida anunciará hoje em reunião da legenda.

Além da batalha com relação a Aleam, também reina a expectativa de a legenda definir o nome que deverá formar na chapa para o Governo do Estado ao lado de Wilson Lima.

Disputam a vaga o ex-titular da Semulsp Sabá Reis, o vice-prefeito Marcos Rotta (PP), o ex-chefe da Casa Civil, Tadeu de Souza (Avante), e a ex-mandatária da Semsa Shádia Fraxe (Avante).

Leite gratuito

Segundo a Prefeitura de Manaus, são gratuitas as inscrições para o programa de nutrição infantil “Leite do meu Filho”, que garante fórmulas lácteas a crianças de zero a 4 anos de idade, pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa é executado pela Semsa e o cadastro para acesso ao benefício deve ser feito pela internet. Para isso, basta acessar o site da Semsa (https://semsa.manaus.am.gov.br/programa-leite-do-meu-filho/). Lá está o formulário de inscrição (https://forms.gle/ugSwAjmxy2DdtRHt9), que deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis pela criança.

Rede em expansão

A Cigás vai intensificar as obras de expansão da sua rede de distribuição de gás natural (RDGN).

Com os novos investimentos previstos para este ano, no valor de R$ 34 milhões, a concessionária espera ampliar a oferta de gás natural na capital amazonense, aumentando a parcela da população beneficiada com o combustível.

CNH Social

Por meio do Detran-AM, o Governo do Estado lançou o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Amazonas e a opção de entrega pelos Correios.

De acordo com o Detran-AM, a nova cédula da CNH entrou em vigor a partir do dia 1º de junho, apresentando mudanças no design e inclusão de novas informações no documento, entre elas o veículo permitido para o condutor, nome social do motorista e nomes dos pais afetivos.

A introdução dos nomes ocorrerá após a mudança do Registro Geral (RG) do condutor.

Abuso sexual

Na Câmara Municipal de Manaus, vários vereadores abriram o verbo contra o abuso sexual de crianças e adolescentes em Manaus.

Para o vereador Raulzinho (PSDB), faltam ações mais rígidas contra o absurdo, o que infelizmente não acontece devido a omissão do Governo Federal em relação ao problema.

Boicote à BR-319

Em discurso na CMM, o vereador Sassá da Construção Civil (PT) acusou os órgãos ambientais de boicotarem a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e ao Sul do país e que está paralisada há mais de três décadas.

“O meu partido passou e não fez. Por quê agora a BR-319 não sai? Porque não é culpa do presidente, nem de partido. A BR-319 não sai por causa dos órgãos ambientais. O próprio Alfredo Nascimento, que agora é do Partido Liberal, afirmou isso em uma entrevista”, desabafou Sassá.

Os vereadores William Alemão (Cidadania) e Capitão Carpê (Republicanos) elogiaram o discurso de Sassá e lamentaram os impasses ambientais que travam a rodovia.

O caso Reman

A venda da Reman (Refinaria de Manaus) ao Grupo Atem deverá ser reavaliada pelo Tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), atendendo a pedido da conselheira Lenisa Rodrigues Prado, pertencente ao tribunal.

Na Câmara Federal, dois PDls (Projetos de Decretos Legislativos), de autoria do deputado Zé Ricardo (PT), aguardam votação e podem reverter a venda da Refinaria.

Doações pelo Pix

Atendendo a consulta feita pelo PSD, o TSE aprovou, por unanimidade, o uso do Pix para a realização de doações para a campanha eleitoral deste ano.

Além das doações de pessoas físicas, as campanhas também poderão contar com R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em 2022.

O recurso é destinado ao financiamento público de campanhas políticas e está previsto no orçamento federal deste ano.

Bares irregulares

Bares do Eldorado, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, foram notificados pelo Implurb para fazer a retirada imediata de obstrução sobre logradouro público na Praça do Caranguejo.

Fiscais do Implurb constataram que lonas e coberturas foram esticadas passando por cima da rua em frente a um grupo de bares na praça.

O que inicialmente seria uma instalação provisória acabou se tornando definitiva, estando no lugar há mais de uma semana, atentando contra o Plano Diretor da cidade.

