Homem é morto por populares após ter esfaqueado irmã em Maués (AM)

A mulher sobreviveu ao ataque do irmão, mas ele foi morto com uma facada no peito

Maués (AM)- Juciney Silva de Oliveira, de 48 anos, foi morto na madrugada deste domingo (13) após ser atingido a golpes de faca no peito.

O homem foi morto, pois havia agredido a irmã horas antes. Segundo os policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar em Maués (CIPM), Juciney agrediu a irmã com golpes de faca.

A população ficou revoltada com a situação e partiram para cima do homem. Juciney foi desarmado e golpeado no peito com a própria faca que agrediu a irmã. O homem morreu no local.

A irmã dele ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly, onde passou pelos procedimentos médicos. A irmã do agressor está em observação e o estado de saúde é estável.

*Informações 10ª CIPM Maués

