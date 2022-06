The Week, Feira de Negócios e Oportunidades, acontece nesse final de semana em Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de apoiar empreendedores amazonenses nesse momento de retomada da economia, a Million Produções e Eventos, com o apoio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), do Governo do Amazonas, realizará a Feira de Negócios e Oportunidades “The Week” nos dias 03, 04 e 05 de junho, de 10h às 22h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, 5001 – Flores.

Com entrada gratuita, o evento conta com 130 expositores de 5 setores da economia: Home Decor, Saúde e Bem-Estar, Serviços e Negócios, Festas e Alimentação.

De acordo com a assessoria, a Praça Gourmet apresentará diversas atrações musicais e na Cozinha Criativa, com a participação de chefs que cozinharão ao vivo. Os visitantes poderão degustar e ajudar a escolher o melhor prato.

A The Week também terá espaço para palestras e treinamentos por meio do Auditório Sebrae, onde serão ministradas palestras voltadas para todos os públicos.

Serão mais de 30h de programação, entre exposições e entretenimento para toda a família.

*Com informações da assessoria

