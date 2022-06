Aposta única do Rio fatura prêmio de mais de R$ 3 milhões na Mega-Sena

Os números foram anunciados às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo

Uma aposta do Rio de Janeiro (RJ) foi a ganhadora do concurso de número 2487 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (2) pela Caixa Econômica Federal.

É o segundo jogo desta semana especial da Mega-Sena, com o prêmio de R$ 3.681.934,22 para a aposta solitária – simples, com 6 dezenas. O terceiro concurso será no sábado (4), com prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Os números foram anunciados às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

