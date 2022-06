Nando Reis revela paixão pelo Rio Negro e preparação para show em Manaus

Manaus (AM)- Com músicas atemporais que marcam gerações e embalam histórias, os fãs manauaras de Nando Reis poderão voltar a ouvir os versos de sucessos como “Por onde andei” e “Relicário”, ao vivo, no próximo dia 17 de junho, no Studio 5, em Manaus.

A turnê “Nando Hits” marca o retorno do cantor aos palcos e é o primeiro do artista na capital amazonense, após quase quatro anos.

Em entrevista exclusiva ao Em Tempo, Nando Reis, deu detalhes do que os amazonenses podem esperar da turnê. Os fãs podem se preparar para ouvir e cantar junto com o cantor as músicas que atravessam gerações e que marcam a carreira do artista.

“Esse show se chama ‘Nando Hits’ justamente porque eu toco as músicas de minha autoria que se tornaram mais conhecidas, que fizeram sucesso, que caíram nas graças das pessoas, é um show para todo mundo cantar, essa é a ideia”, conta o cantor.

Com o retorno aos palcos após a pandemia, Manaus não poderia ficar de fora do circuito de Nando Reis pelo Brasil. Inclusive, o cantor está com altas expectativas para pisar no palco e cantar para os manauaras.

“Subir ao palco é sempre uma emoção e é um desafio inesperado, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então, é uma delícia. É a parte mais gratificante da nossa profissão. E faz tempo que eu não vou à Manaus, a pandemia atrasou a vida de todo mundo”, apontou Reis.

Surpresas durante o show

Foto: Divulgação

O show de Nando Reis terá a abertura da banda Colomy, que tem como um dos integrantes Sebastião Reis, filho do cantor, que ainda fará uma participação especial na apresentação do pai.

Inclusive, Nando faz questão de destacar a potência da banda e o quanto os músicos tem um talento admirável.

“O show tem a abertura da Colomy, a banda do Sebastião Reis, meu filho. É uma banda magnífica, que eu recomendo a todos e que possam chegar a tempo de assistir. E durante a minha apresentação, tem a participação do meu filho, como convidado especial, para abrilhantar o meu show”.

Nando ainda destaca que um dos principais objetivos do show é trazer a força da música e por meio dela, protestar contra todas as injustiças que acontecem na sociedade.

Os fãs não precisam se preocupar se irá trocar as suas músicas favoritas ou não, pois o cantor garante que as composições que marcaram várias pessoas e foram regravadas por outros cantores tantas vezes, sem dúvidas, estarão no repertório.

“A gente vai fazer valer a força da música, da cultura e gritar de forma em conteste e poderosa que ninguém vai nos calar. Vai ter muita música, felizmente, o que sempre toco. Segundo sol, All Star, Relicário, Por Onde Andei, isso é uma delícia”, revela Nando Reis.

Lembranças de Manaus

Foto: Divulgação

O último show de Nando Reis em Manaus foi o “Voz e Violão”, no dia 23 de outubro de 2018, no suntuoso Teatro Amazonas.

No repertório do show, o cantor levou versões diferentes para clássicos e apresentou as canções exatamente como foram concebidas. Os fãs curtiram uma apresentação com momentos intimistas.

Desde o último show em solo amazonense, Nando não lembra apenas do encanto do Teatro Amazonas, mas também das belezas naturais amazônicas.

O cantor lembra com carinho dos dias que passou em Manaus e dos passeios que fez pelo Rio Negro, no qual revela, que é um apaixonado por apreciar as águas naturais.

“Em Manaus, vivi dias maravilhosos, pude passear. A minha experiência em Manaus é sempre boa e aproveito quando dá para passear, ver o rio. Eu amo ver o rio”, revela Reis.

Nando Reis além da música

Muitos cantores de renome são vistos como umas divindades e alguns fãs esquecem que eles são pessoas normais, que tem uma vida além do palco. Por isso, Nando Reis revelou um pouco sobre o que faz e como é seu cotidiano além da música.

Durante os momentos que não está em turnê e tem tempo livre, o cantor conta que ama passar o tempo com a família e que gosta de ficar em sua casa em São Paulo, ou a sua residência no interior do estado, em Jaú.

“Eu gosto no meu tempo livre de ficar em casa. Já viajo tanto, fico tão longe da Vânia, minha mulher, dos meus filhos, netos, das minhas coisas. Então quando estou parado ou eu fico em São Paulo, ou então vou para minha casa no interior de São Paulo, em Jaú”, conta o cantor.

Em sua casa em Jaú, há uma área de agrofloresta e criação de abelhas. O espaço dar a oportunidade do cantor entrar em contato com a natureza, outra paixão que Nando tem além da música.

Inclusive, o cantor revelou ao Em Tempo, que se não fosse músico, com certeza trabalharia com algo relacionado a natureza e a preservação do meio ambiente.

“Nem sei dizer o que eu faria se não vivesse de música. Acho que hoje em dia, eu ficaria voltado a natureza, a esse cultivo, a cuidar das minhas abelhas, eu mexeria com alguma coisa envolvida com o meio ambiente e a conservação das espécies em extinção”, finalizou Nando.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Campanha seleciona fã para conhecer o camarim de Nando Reis em Manaus

Segundo lote de ingressos para show de Nando Reis em Manaus está esgotado

Nando Reis confirma show em Manaus