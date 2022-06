Campanha seleciona fã para conhecer o camarim de Nando Reis em Manaus

Além de visitar o camarim do artista, quem for escolhido como Rock Star vai ganhar também uma série de prêmios e regalias

Manaus (AM)- Os fãs do cantor e compositor Nando Reis terão a oportunidade de conhecer o artista, que desembarca em Manaus no dia 17 de junho para um super show no Studio 5 em comemoração aos seus 40 anos de carreira.

A campanha #BudweiserRockStar”, lançada nesta quarta-feira, 1°, vai levar um fã e um acompanhante para conhecer o camarim do Nando durante sua passagem por Manaus com a turnê “Nando Hits”.

Além de visitar o camarim do artista, quem for escolhido como Rock Star vai ganhar também uma série de prêmios e regalias:

O Rock Star terá direito a um motorista que vai buscá-lo em casa; o fã também vai ganhar um dia de beleza no Salão Mega Vip ou o Don Barzini; almoço na House Grill e hospedagem Holliday Inn Hotel.

O fã vai poder acompanhar toda a passagem de som no Studio 5, terá um jantar no Faraó Pizza ou Meet Cozinha Boêmia; vai para o show na van com a banda; terá acesso ao camarim do Nando e poderá assistir o show no palco; livre Acesso Menzanino Budweiser Rock Star; e ainda, vai ganhar ainda 1 Kit completo do Nando Reis (camisa, discos, pôster, copo, caneca e muito mais).

Como participar

Para participar da campanha basta seguir o instagram da @smartbureaubrasil, gravar um vídeo de até 60 segundos e publicar no Reels ou Tik Tok usando a #BudweiserRockStar #TurnêNandoHitsManaus

Nesse vídeo o participante pode contar uma breve história que marcou sua vida, seja com o crush, com ou amigos ou com a família. Conte como essa música do Nando Reis fez parte desse momento e porquê você merece ser um Rock Star.

Abuse da criatividade. O fã também pode cantar, fazer um tutorial de make, declaração de amor, paródia, humor, enfim, o vídeo tem apenas como critério fazer menção ao Nando Reis ou à música dele.

É necessário publicar o conteúdo entre os dias 1 de junho até às 23h59 do dia 12 de junho.

Resultado

A comissão julgadora avaliará os vídeos e os publicarão na seguinte ordem:

– Dia 14 os quatro melhores vídeos irão para votação popular nos stories e feed da @smartbureaubrasil

– Dia 15 os dois mais votados irão para nova votação popular nos stories e feed;

– Dia 16 será feito comunicado oficial com o vídeo vitorioso.

Só serão considerados válidos os vídeos que seguirem todas as regras expostas.

