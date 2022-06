Amazon Abu Dhabi terá luta entre Marcelo Dourado e Paulo Coelho

A noite de lutas que reúne os maiores campeões do Brasil e do mundo, será realizada às 20h

Manaus (AM)- A cidade de Manaus recebe no dia 2 de julho, a 5ª edição do torneio Amazon Abu Dhabi, evento de Jiu-Jitsu que é referência para a categoria e que já faz parte do calendário do esporte no Amazonas.

A noite de lutas que reúne os maiores campeões do Brasil e do mundo, será realizada às 20h no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista.

Este ano, o Amazon Abu Dhabi terá em seu card principal, a luta entre o tricampeão brasileiro e campeão do reality show Big Brother Brasil, Marcelo Dourado e o também campeão e lenda do jiu-jitsu amazonense, Paulo Coelho.

Paulo Coelho, que mora atualmente nos Estados Unidos, fez sua última luta em Manaus nos anos 2000 quando se consagrou campeão, e consta em seu histórico, diversos títulos conquistados ao longo de sua carreira.

A volta para Manaus após 22 anos é muito esperada não só pelos fãs do atletas, mas também por ele, que confessou em vídeo postado em suas redes sociais que está pronto para dar um show para o público. “Espero ver todos vocês e vamos lá, vamos fortes”, disse o campeão.

Já o faixa preta de jiu-jitsu, Marcelo Dourado, que ganhou fama nacional após participar do programa de entretenimento, tem em seu currículo números impressionantes: dos últimos 50 campeonatos que disputou, ele só não ganhou medalha em 3 ocasiões. O desafio contra o amazonense promete ser explosivo e marcante, pois ambos são referência no universo das lutas.

Com 12 combates no card, o evento contará ainda com a luta entre William Couto e Júnior Cardoso e no cenário feminino o desafio será entre May Ladislau e Débora Alves. A noite terá transmissão ao vivo e o fã das lutas que quiser assistir os combates no conforto de sua casa poderá fazê-lo adquirindo o pay-per-view pelo canal BJJpro.tv, que em breve disponibilizará link para a compra.

Os ingressos (cadeira) já estão no segundo lote, à venda pelo valor de R $120,00 na Loja Paulinho Cell, localizada na avenida João Valério, 727, Shopping Itália, Vieiralves e na Drogaria São Carlos, localizada na Avenida Dom Pedro I, 478, Dom Pedro. Maiores informações podem ser obtidas pelo número de WhatsApp (92) 98265-5503.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Esportes de combate se fortalecem em Manacapuru

David Almeida lança “Manaus Esportiva”

Lyon Sonda Abel Ferreira