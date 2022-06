Lyon sonda Abel do Palmeiras, mas técnico recusa ida para a França

As marcas conquistadas pelo Palmeiras com o técnico Abel Ferreira despertam olhares europeus. O Lyon (França) sondou o treinador português, mas logo de cara recebeu um “não” e não houve abertura de negociações.

A equipe francesa, que terminou a última Ligue 1 (Campeonato Francês) na oitava colocação, fora das competições europeias (Champions, Liga Europa e Conference League), pensa em reformular seu elenco, começando pela beira do campo.

A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan e confirmada pela reportagem. Ainda que o projeto pudesse ser vantajoso para Abel, o técnico palmeirense não quis ouvi-lo. Isso porque recentemente acertou uma renovação com o Palmeiras até dezembro de 2024, com seus familiares vindo morar no Brasil.

O português é muito grato ao clube e à presidente Leila Pereira, que não mediram esforços para que ele continuasse no Alviverde.

Treino

O Palmeiras deu sequência na manhã desta quarta-feira (1), na Academia de Futebol, à preparação para o duelo com o Atlético-MG, no domingo (5), às 16h, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Murilo, que saiu durante a partida contra o Santos, no domingo passado (29), com dores musculares na coxa esquerda, fez trabalhos físicos no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.

O restante dos jogadores foi a campo e realizou atividades técnicas e táticas sob o comando da comissão de Abel Ferreira. Na parte final, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis. Assim como na terça (31), o zagueiro Luan, o atacante Gabriel Veron e o lateral-esquerdo Piquerez, todos recuperados de lesões, treinaram normalmente. O uruguaio, inclusive, relatou que fora a primeira lesão da carreira (na coxa direita) e agradeceu o respaldo do clube.

“Foi a minha primeira lesão em toda a minha carreira, mas são coisas que acontecem. Aqui no Brasil tem muitos jogos, a cada três dias praticamente. Fiquei fora seis jogos, foram três semanas intensas, mas, graças a Deus, temos uma boa estrutura que me ajudou a me recuperar bem e a voltar antes do tempo. Estou feliz por retornar a treinar e ficar à disposição do treinador”, afirmou o camisa 22, que se machucou no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Fluminense.

O jogador Joaquín Piquerez, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco)

Piquerez comentou também sobre a chegada do compatriota Merentiel. “Falei com ele e disse que ele estava chegando a um clube muito grande e ele já percebeu isso. Estou ajudando, sobretudo com o idioma, pois falo um pouco melhor o português. Estou perto dele sempre e logo ele estará entrosado com todo o grupo”, expôs Piquerez, antes de discorrer sobre a semana cheia de trabalho e o próximo adversário.

“Uma semana larga nos fará ter tempo para recuperar e treinar bem. Agora temos um jogo muito importante do Brasileiro, estamos nos preparando bem e espero que possamos sair com a vitória”, concluiu.

O Verdão volta a treinar nesta quinta (2), às 11h, no centro de treinamento alviverde.

