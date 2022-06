ExpoAmazônia terá espaço dedicado à venda de produtos da bioeconomia amazônica

Manaus (AM) – Encerra-se no próximo domingo (5), as inscrições para os interessados em comercializar seus insumos e produtos amazônicos no Mercado Amazônia, uma área especial que integra a programação da ExpoAmazônia Bio&TIC 2022, o maior evento de fomento ao avanço dos polos de bioeconomia e de tecnologia da informação e comunicação da região que ocorre entre os dias 30 de junho e 2 de julho.

O Mercado Amazônia, iniciativa realizada pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) e Onisafra com apoio da Agência de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GIZ), terá um espaço destinado à exposição e venda de negócios da bioeconomia da Amazônia Legal e os interessados terão duas modalidades a escolher para participar do evento.

A primeira será no “mercado autônomo”, local onde serão expostos e comercializados produtos de prateleira de empreendimentos amazônicos, tais como cosméticos, produtos alimentícios, bebidas e produtos refrigerados.

Os participantes do evento poderão ter a experiência de ir ao mercado e selecionar os produtos tipicamente regionais que gostariam de comprar. Nesta modalidade não haverá custos para participação.

Já nas “bancadas para exposição”, serão disponibilizadas 14 bancadas para empreendimentos que queiram apresentar os seus produtos através de degustações e apresentação das mercadorias. Para tanto, o investimento para esta modalidade é de R$200 pelos três dias de evento

Segundo o diretor de Inovação em Bioeconomia do Idesam, Carlos Koury, “as inscrições vão até dia 5 de junho pois será feita uma curadoria dos empreendimentos e, após este processo, vamos enviar e-mails informando quais foram os selecionados a integrar o Mercado Amazônia. Entendemos que esta é uma oportunidade singular de se apresentar alguns bons resultados do que temos de produtos da bioeconomia amazônica”.

Para realizar sua inscrição e aproveitar todas as oportunidades do Mercado Amazônia, basta acessar o site oficial do evento (expoamazonia.com), clicar no link correspondente e preencher as informações solicitadas.

O evento

A ExpoAmazônia Bio&TIC 2022 é uma realização da APDM, do CBA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam).

O evento conta, ainda, com o apoio de diversos parceiros, entre entes públicos e privados, todos cientes de seus papeis na promoção de ações que colaborem para o desenvolvimento não apenas da região amazônica, como também de todo o País.

*Com informações da assessoria

