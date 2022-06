Confira a lista de aprovados do concurso da Sefaz-AM é divulgada

Manaus (AM) – A lista da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) foi divulgada na quinta-feira (2) no site da Fundação Getúlio Vargas (https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazam22). O certame foi realizado nos dias 7 e 8 de maio, em todas as zonas da cidade, e teve mais 64 mil candidatos inscritos.

O cargo de assistente administrativo teve 42,6 mil pessoas concorrendo para as 50 vagas disponíveis, uma relação de 853 pessoas por vaga. Cerca de 10,8 mil pessoas concorreram para as 60 vagas disponíveis para o cargo de auditor fiscal. Além de 1,3 mil pessoas concorreram para o cargo de Técnico de Arrecadação, com 25 vagas.

O concurso abriu vagas ainda para os cargos de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual (2,5 mil candidatos para 25 vagas, com relação de 102 candidatos/vaga); de Analista de Tecnologia da Informação (1,6 mil candidatos para 15 vagas, com relação de 107 candidatos/vaga); e Técnico de Fazenda Estadual (5,2 mil candidatos para 35 vagas, com relação de 143 candidatos/vaga).

