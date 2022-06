Prefeito David Almeida anuncia ‘choque de ordem urbana’ no Viver Melhor

O chefe do Executivo municipal ressaltou que irá assinar ordem de serviço para reconstruir a antiga creche do conjunto, abandonada desde a última gestão

Manaus (AM) – Durante a cerimônia de entrega dos novos 833 tablets, adquiridos pela Rede Municipal de Ensino, realizada nesta sexta-feira (3), na escola municipal Gilberto Rodrigues dos Santos, no Viver Melhor, Zona Norte, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que já na próxima semana irá determinar uma ação de revitalização no conjunto habitacional.

Entre as medidas que serão implementadas no local está a retirada das construções realizadas no decorrer do canteiro central e nas calçadas, liberando o acesso dos pedestres.

“Vamos dar um choque de ordem urbana no Viver Melhor. Iremos tirar as construções presentes no canteiro central. Vamos devolver à população essa área de convivência e realocar esses empreendedores, para que eles tenham condições de conseguir o seu sustento de uma forma organizada”, informou Almeida.

Além disso, o chefe do Executivo municipal ressaltou que irá assinar a ordem de serviço para reconstruir a antiga creche do conjunto, abandonada desde a última gestão.

“Já na próxima semana, vou homologar a licitação e assinar a ordem de serviço para a finalização da creche do Viver Melhor, que está abandonada há anos. Nós já demos a ordem de serviço para construir a maior Unidade Básica de Saúde da cidade aqui no conjunto. Além disso, já temos planejada a implantação de um novo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para atender as demandas da população. Vamos trazer dignidade aos moradores da área”, destacou o prefeito.

O conjunto Viver Melhor também receberá ações do programa “Asfalta Manaus”. No total, mais de 30 ruas vão receber uma nova camada asfáltica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Asfalta Manaus’ começa recapear ruas das zonas Norte e Centro-Oeste de Manaus

‘Asfalta Manaus’ chega com recapeamento às ruas do Novo Israel

Novas obras do ‘Asfalta Manaus’ são vistoriadas por Wilson Lima e David Almeida