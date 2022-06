Chico Preto conhece proposta da UEA para criação de hospital escola

O reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), André Zogahib, reuniu-se nesta sexta-feira (03) com o pré-candidato ao Senado da República, Marco Antônio “Chico Preto” (Avante), para apresentar o projeto do hospital universitário da Instituição de ensino superior. A proposta do encontro foi de firmar parceria e apoio para as futuras melhorias na classe acadêmica da saúde.

Segundo o reitor da Universidade, durante o encontro foram discutidos outros assuntos relevantes da UEA com a sociedade. “Para que se possa construir algo, é importante a participação e dentro desse aspecto tratamos da questão do Hospital Universitário que, para nós, é algo que precisa acontecer o mais rápido possível. Há 21 anos que precisamos qualificar a formação dos nossos discentes do curso de medicina e enfermagem”, disse.

Zogahib apresentou as deficiências e emergências da falta de uma unidade exclusiva para os estudantes de saúde, especialmente no período de estágios práticos. “Ficamos com os nossos alunos peregrinando nos hospitais da rede pública e podemos oferecer um serviço de qualidade que atenda a sociedade, atendendo também aos interesses da universidade no sentido da formação dos nossos alunos”, menciona.

A vice-reitora da UEA, Kátia Nascimento Couceiro, explica que a universidade necessita de pessoas engajadas e interessadas em construir melhores condições para a comunidade acadêmica. “A melhor forma de se fazer política, é fazendo, não apenas falando. A oferta antecipada do pré-candidato responde muito do que esperamos de um representante do Amazonas. Oferecer esse apoio a universidade, a população amazonense, ao Estado como um todo, porque o hospital escola tem uma mão de obra absolutamente qualificada, porque são professores, doutores dessa grande Instituição”, ressalta.

Para o pré-candidato ao senado, Chico Preto, a nova gestão da UEA está no caminho que precisa de mais apoiadores para executar o projeto. “Entendo que o Senado da República é um lugar pra que possamos não só conseguir recursos, mas o mandato de senador nos dá possibilidade de construir essa solução junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal. Sendo senador eleito, levarei comigo esse trabalho da UEA para Brasília. Um local que alcançar jovens vidas, saúde, informação para o estado do Amazonas. Esse é o papel de um senador que pensa no Amazonas”, garante.

A implantação do hospital escola já tem local, além está em alinhamento com a Secretária de Estado de Saúde (SES-AM). A unidade tem a ideia de abranger a Fundação Hospital Adriano Jorge, Fundação Alfredo da Mata, Pronto Socorro da Criança e o PAM da Codajás.

*Com informações da assessoria

