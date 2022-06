Durante chuva, carro perde controle e derruba poste no Cacau Pirêra

Iranduba (AM) – Durante a forte chuva que assolou a capital amazonense e a região metropolitana, um carro perdeu o controle, colidiu contra outro veículo e derrubou um poste na saída da Ponte Phelippe Daou, sentido Manaus – Iranduba, no inicio da tarde deste sábado, no distrito de Cacau Pirêra.

O carro ficou completamente destruído e ocasionou um dano material ao sistema elétrico da região. No veículo, além do condutor, havia também outros passageiros, no entanto, apenas o motorista ficou ferido e precisou ser retirado das ferragens, mas socorrido com vida e estável para uma unidade de saúde de Manaus.

O outro veículo que recebeu a colisão teve apenas danos materiais e sem feridos.

Motorista colide com poste e destrói fiação

Em abril, um acidente parecido aconteceu na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, na zona Oeste de Manaus.

Segundo os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista perdeu o controle da direção e bateu no poste, destruindo a fiação elétrica da via. A colisão deixou a frente do carro destruída.

Um motociclista que passava na hora, ao desviar dos fios elétricos para não sofrer um choque, se jogou da motocicleta e machucou o joelho.

Moradores da área ficaram prejudicados devido à queda dos fios, que precisou de manutenção da concessionária de energia e deixou a região sem o fornecimento elétrico.

