Mulher atropela duas pessoas e banca de café em Manaus

As vítimas atropeladas ficaram feridas. O prejuízo da banca de café foi de R$ 3,5 mil

Manaus (AM) – Um carro desgovernado atropelou duas pessoas, neste domingo (5), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O veículo também atingiu uma banca de café da manhã e uma coluna do canteiro central. No total, os donos da banca de café calculam um prejuízo de aproximadamente 3,5 mil reais.

Conforme informações preliminares, uma mulher, ainda não identificada, perdeu o controle do carro e atropelou um homem e uma mulher. O veículo invadiu o canteiro central e atingiu o homem, que estava de costas.

Com o impacto, o homem que trabalha como frentista em posto próximo do local do acidente, foi lançado contra uma coluna, e teve clavícula e bacia quebradas.

Já a mulher também foi atingida pelo veículo e, como consequência da colisão, acabou com uma das pernas quebrada. Os materiais próximos da banca de café, como as cadeiras, ficaram completamente destruídos, assim como carro da mulher que dirigia, que também apresentou danificações severas.

Segundo a proprietária da banca de café, o carro estava em alta velocidade. Outros populares que estavam no local informaram que a mulher dirigia embriagada.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditou a via temporariamente para facilitar o trabalho da perícia criminal em saber a causa do acidente. A mulher será encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova.

