Deltacron: Reino Unido investiga nova variante da covid-19

Cepa híbrida carrega incertezas, mas desperta as atenções das autoridades de saúde britânicas

Autoridades de saúde do Reino Unido iniciaram uma investigação de uma cepa da covid-19 que combina a delta e a ômicron, a chamada “deltracron”, que vem sendo considerada uma nova variante e apareceu no último relatório da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês).

O documento, ainda inclusivo, investiga se a cepa híbrida é uma evolução de um paciente que contraiu a delta e a ômicron ao mesmo tempo ou se houve outra forma de assimilação. Outro ponto é saber se a infecção é comunitária ou se alguma foi importada. Não há detalhes quantos casos da deltacron há no Reino Unido ou se é mais virulenta. A UKHSA investiga se a mutação deve ou não afetar o desempenho das vacinas.

Apesar das incertezas sobre a nova variante e se a combinação de cepas pode arrefecer os efeitos de uma mais fatal como a delta – é difícil afirmar. Entretanto, a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz brasileira Margareth Dalcomo sinalizou em janeiro deste ano que a ômicron poderia ser um sinal que a pandemia se encaminha para o fim, mas alertou que essa interpretação deve ser vista com cautela.

*Com informações do Correio Braziliense

Leia mais:

Número de internados por Covid-19 cai mais da metade em 12 dias no AM

Covid-19 impacta serviços de saúde em 90% dos países, diz OMS

1 ano após crise do oxigênio, empresários temem novo fechamento