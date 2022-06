Teatro Amazonas apresenta programação na primeira quinzena de junho

Manaus (AM)-m O Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro, apresenta uma programação diversa na primeira quinzena de junho, com espetáculos inéditos.

Entre os destaques estão os concertos da Orquestra de Câmara do Amazonas, que celebra 20 anos em 2022, e da Amazonas Filarmônica, com acesso gratuito.

Ainda na agenda do mês, tem o espetáculo “Antes do Ano que Vem”, com a atriz carioca Mariana Xavier. A peça, dirigida por Lázaro Ramos, revela nove diferentes personagens que avaliam a vida e projetam votos de novo ano em perspectivas curiosas e divertidas.

A programação completa está disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e no site do Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br). Para os eventos com entrada gratuita, não é necessário agendamento e, neste caso, o acesso é por ordem de chegada. Para os espetáculos pagos, os ingressos podem ser adquiridos pelo www.bilheteriadigial.com.br.

Programação

Nesta terça-feira (7), às 20h, a Amazonas Band apresenta o espetáculo “Latino”, com um repertório de mambo, bolero, cha-cha-cha e Latin Jazz. A classificação é livre, com entrada gratuita.

Na quarta-feira (8), às 20h, é a vez da comédia “Velho é o Mundo”, que comemora 30 anos de carreira Nivaldo Mota. Com duas horas de duração, o espetáculo narra a trajetória do artista e traz ainda participações especiais de artistas locais. O ingresso custa R$ 30.

Na quinta-feira (9), às 20h, a Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas para o concerto “Amazonas Filarmônica e Bogdan Hudzelaits”, que traz composições de Dmitri Shostakovich e Heitor Villa Lobos. O evento tem entrada gratuita e classificação livre.

Na sexta-feira (10), às 20h, tem “Miquéias William – In Concert 2022”, reúne cantores líricos e populares, interpretando músicas conhecidas do público. O concerto tem duração de 60 minutos e a classificação é livre. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120.

No sábado e domingo (11 e 12), às 20h e 19h, respectivamente, tem o espetáculo “Celdo Braga – 40 anos de música e poesia”, uma homenagem ao cantor e compositor nascido no município de Benjamin Constant, no Amazonas. Formado em Letras pela PUC-RS, Celdo Braga é membro da União Brasileira de Escritores e autor de diversas obras poéticas e músicas. Os valores dos ingressos são de R$ 40 e R$ 80. A classificação é livre.

No dia 14 de junho, às 20h, a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) apresenta o concerto “Estações 20 anos da OCA”, que traz um repertório de grandes compositores como Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla e Max Ritcher. O espetáculo tem duração de 60 minutos, entrada gratuita e a classificação é livre.

No dia 15 de junho, às 20h, tem edição do projeto “Jacintas Convida”, com a banda Casa de Caba, que vai apresentar o show do último álbum “Pico de Jaca”. A apresentação tem duas horas de duração e a entrada é gratuita. A classificação de 12 anos.

No dia 17 de junho, às 16h, a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) apresenta o “Sarau no Hall: Junino”. O repertório reúne músicas de Gonzaga Blantez, Armando de Paula, Ronaldo Barbosa, Emerson Maia e Chico da Silva. A duração é de 20 minutos, com classificação livre e entrada gratuita.

Ainda no dia 17 de junho, às 20h, o grupo experimental de teatro do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro apresenta, no palco, “Corpo-sentimento: o massacre de 1905”. A apresentação tem 40 minutos, com classificação livre e entrada gratuita.

Nos dias 18 e 19 de junho, às 20h e 19h, respectivamente, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) apresenta o espetáculo “Rios Voadores”, de Rosa Antuña. A proposta é trazer para a cena a importância da preservação do meio ambiente como ponto crucial para o equilíbrio do planeta. A apresentação tem duração de 60 minutos, classificação livre e entrada gratuita.

