Interdição na alça inferior no viaduto de Flores é mantida em horário de pico

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) reforça aos motoristas que mantém a interdição que ocorre todos os dias na alça inferior de acesso ao complexo viário Governador Plínio Ramos Coelho (viaduto de Flores), na zona Centro-Sul, que tem a alça de retorno no sentido bairro/Centro fechada de 17h às 19h30.

Os agentes de trânsito interditam o local de segunda a sexta-feira, para permitir melhor fluidez e proporcionar segurança aos condutores que necessitam realizar o retorno.

A alça de retorno é usada para os condutores retornarem para o bairro ou acessar a avenida Professor Nilton Lins. Com a interdição, o IMMU orienta os motoristas a acessarem a parte superior do viaduto e seguir até o retorno ao lado do restaurante Tropeiro, na avenida Mário Ypiranga Monteiro. A medida de interdição visa dar mais fluidez e segurança aos condutores, que trafegam no horário de pico no sentido Centro/bairro, na avenida Constantino Nery.

“Realizamos essa interdição temporária para que a avenida Constantino Nery possa ter mais fluidez no sentido Centro/bairro e os motoristas que precisam retornar para a avenida Torquato Tapajós ou acessar a avenida Professor Nilton Lins possam ter mais segurança ao realizar o movimento de retorno. São medidas que proporcionam trânsito seguro e com fluidez”, informou o diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes.

As linhas alimentadoras que atendem a Estação Santos Dumont (E3), 005, A208, A210, A307, A316, A325, A326 e A626 estão autorizadas a circularem pelo local.

