Tefé (AM) – Uma onça foi flagrada na estrada do Aeroporto do município de Tefé, no interior do Amazonas, na noite do último domingo (13).

Um morador gravou o momento em que passou pela onça. O animal foi visto próximo ao quartel militar do município.

A onça parecia estar assustada e tentava voltar para a mata. O animal não foi visto novamente.

