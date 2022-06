FAS oferece 40 vagas de emprego em municípios do interior do Amazonas

Manaus (AM) – A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), por meio do Programa Integral da Criança e Adolescente Ribeirinha da Amazônia (Dicara), está com 40 vagas abertas de emprego.

As oportunidades são destinadas aos municípios do interior do Amazonas e as inscrições podem ser realizadas até nesta quarta-feira, 8 de junho, no site: www.fas-amazonia.org/oportunidades.

As vagas são oferecidas para os municípios de Itapiranga, Novo Aripuanã, Fonte Boa e Uarini. Entre os cargos disponíveis, o destaque é para as vagas de instrutores de informática, de curso sobre educação ambiental, de ensino de música (violão e teclado), de oficina de teatro, de encontro de liderança jovem, para eventos esportivos, entre outros.

As oportunidades ofertadas pelo programa Dicara são para os níveis médio, técnico e superior. No site da FAS há todas as informações sobre o edital para o preenchimento das vagas.

O instrutor do curso de Educação Ambiental, Thiego Brasil, que atuou na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uatumã, localizado entre os municípios de São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, afirma que as atividades promovidas pelo programa resultam na ampliação da consciência ambiental, social, econômica e cultural de crianças e adolescentes.

“Com o curso de educação ambiental, por exemplo, tivemos a oportunidade de ensinar a importância dos recursos naturais e a trabalhar com o sistema agroflorestal. Depois desses cursos, eles ‘abriram mais a mente deles’ para uma consciência ambiental, social, econômica e cultural“, destacou o instrutor.

Programa Dicara

O Programa Dicara é parte integrante do Programa de Educação para a Sustentabilidade da FAS. Desde 2014, o Dicara é desenvolvido nas zonas rurais e periféricas de municípios do interior do Amazonas, atuando em aproximadamente 200 comunidades ribeirinhas, nove Unidades de Conservação (UC’s) e sete municípios.

De fevereiro a maio de 2022, foram mais de 17 atividades executadas pelo programa, com aproximadamente dois mil participantes.

A FAS já beneficiou esse ano mais de 1,2 mil crianças com ações de educação e cidadania, em sete municípios.

A instituição atua com a oferta de cursos de capacitação complementar para crianças entre sete e 12 anos, e adolescentes entre 13 e 17 anos.

São oferecidos cursos de informática, música, liderança jovem, educação ambiental, artesanato, entre outros.

As ações visam direcionar as crianças e adolescentes ribeirinhos para o enfrentamento de desafios vivenciados nas comunidades como evasão escolar, falta de oportunidades, exclusão digital, violência doméstica, exploração sexual e drogas.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia.

A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias.

Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

*Com informações da assessoria

