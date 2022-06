Vídeo: Jovem fantasiado de Fofão é atropelado ao descer de carreta

Goiás – Dançarino e intérprete do personagem Fofão, Francisco Eduardo passou por um susto ao descer de um trenzinho da alegria fantasiado do personagem, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O jovem acabou sendo atropelado por uma moto ao descer do veículo.

Veja o vídeo:

O momento foi filmado por pedestres que assistiam à apresentação na rua. Nas imagens, é possível ver o momento em que o rapaz desce do veículo e é atingido por uma moto. Ao G1, o jovem contou nem o motociclista nem ele se machucaram.

*Com informações do Metrópoles

